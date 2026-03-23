Peaky Blinders: Anya Taylor-Joy diz que Gina foi a pior personagem de sua carreira

Na série, a atriz viveu Gina Gray, esposa de Michael Gray e figura central em conflitos envolvendo a família Shelby - (crédito: Observatorio do Cinema)

Anya Taylor-Joy comentou sobre sua passagem por Peaky Blinders e classificou Gina Gray como o pior personagem que já interpretou. A declaração foi feita durante participação no programa Late Night with Seth Meyers.

Na série, a atriz viveu Gina Gray, esposa de Michael Gray e figura central em conflitos envolvendo a família Shelby. A personagem se destaca por suas tentativas de assumir o controle dos negócios da família.

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Durante a entrevista, Taylor-Joy explicou que o papel gerou forte repercussão, inclusive fora dos Estados Unidos.

Peaky Blinders é enorme na Argentina. Esse é potencialmente o pior personagem que já interpretei. Eles adoram isso.

Apesar da avaliação da atriz, Gina Gray se tornou uma das figuras mais marcantes das temporadas finais da série, justamente por seu papel nos conflitos internos da família Shelby.

Tudo sobre a nova série de Peaky Blinders

Após 6 temporadas e um filme, Peaky Blinders expandirá seu universo com uma nova série de TV. Ambientada em 1953, a atração acompanhará a próxima geração da família Shelby enquanto Birmingham tenta se reconstruir após os bombardeios da guerra. A cidade vive um período de transformação, marcado por grandes projetos de reconstrução e disputas pelo controle do futuro da região.

De acordo com a descrição oficial, a trama mostrará uma Birmingham que tenta renascer das cinzas do Blitz, enquanto empresários e grupos rivais disputam os lucros da reconstrução da cidade.

As novas histórias devem focar principalmente nos membros mais jovens da família Shelby, que passam a assumir o protagonismo após os eventos da série original. Entre os nomes confirmados no elenco estão: Cal ODriscoll, Fintan Shevlin e Jacob Wright.

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O plano é produzir duas temporadas, cada uma com seis episódios de aproximadamente uma hora.

As gravações começaram em março de 2026 e a expectativa é que a primeira temporada da nova série chegue à Netflix entre 2027 e 2028.

Enquanto isso, os fãs da franquia ganharam um novo capítulo antes da sequência televisiva. O filme Peaky Blinders: O Homem Imortal está disponível na Netflix.