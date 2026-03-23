Dutton Ranch: Derivada de Yellowstone ganha data de estreia e trailer

Derivado focado em Beth e Rip chega em maio ao Paramount

Dutton Ranch estreia em 15 de maio no Paramount+ - (crédito: Emerson Miller/Paramount+.)
O Paramount+ definiu a data de estreia de Dutton Ranch, spin-off de Yellowstone estrelado por Beth e Rip. A nova série chega à plataforma em 15 de maio, com seus dois primeiros episódios.

A trama acompanha Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) após os eventos da série original, mostrando a tentativa do casal de construir uma nova vida longe dos conflitos de Yellowstone.

Além disso, foi divulgado o primeiro trailer da produção – confira no final da página.

Tudo sobre Dutton Ranch

Segundo a sinopse oficial, a dupla entra em confronto com uma rivalidade perigosa enquanto tenta manter seu novo lar.

Enquanto Beth e Rip lutam para construir um futuro juntos, longe dos fantasmas de Yellowstone, eles colidem com novas realidades brutais e um rancho rival implacável que fará de tudo para proteger seu império. No sul do Texas, o sangue fala mais alto, o perdão é raro, e o custo da sobrevivência pode ser a sua alma.

O elenco também inclui Finn Little (que interpretou Carter na série original), Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, além de Ed Harris e Annette Bening.

Chad Feehan será o showrunner e produtor executivo de Dutton Ranch. Taylor Sheridan, criador de Yellowstone, é produtor executivo, juntamente com David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin e mais. Dutton Ranch estreia em 15 de maio no Paramount+.

Trailer:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Diego Almeida

    Diego Almeida
    postado em 23/03/2026 12:33
