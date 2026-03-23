Dutton Ranch: Derivada de Yellowstone ganha data de estreia e trailer

O Paramount+ definiu a data de estreia de Dutton Ranch, spin-off de Yellowstone estrelado por Beth e Rip. A nova série chega à plataforma em 15 de maio, com seus dois primeiros episódios.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A trama acompanha Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) após os eventos da série original, mostrando a tentativa do casal de construir uma nova vida longe dos conflitos de Yellowstone.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além disso, foi divulgado o primeiro trailer da produção – confira no final da página.
Tudo sobre Dutton Ranch
Segundo a sinopse oficial, a dupla entra em confronto com uma rivalidade perigosa enquanto tenta manter seu novo lar.
Enquanto Beth e Rip lutam para construir um futuro juntos, longe dos fantasmas de Yellowstone, eles colidem com novas realidades brutais e um rancho rival implacável que fará de tudo para proteger seu império. No sul do Texas, o sangue fala mais alto, o perdão é raro, e o custo da sobrevivência pode ser a sua alma.
O elenco também inclui Finn Little (que interpretou Carter na série original), Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, além de Ed Harris e Annette Bening.
Chad Feehan será o showrunner e produtor executivo de Dutton Ranch. Taylor Sheridan, criador de Yellowstone, é produtor executivo, juntamente com David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin e mais. Dutton Ranch estreia em 15 de maio no Paramount+.