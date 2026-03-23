Crimson Desert recebe atualização com melhorias de combate e desempenho

O update introduz novos atalhos para menus como inventário, mapa e habilidades, além de tornar a movimentação mais precisa e as interações com o ambiente mais consistentes - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Pearl Abyss lançou a atualização 1.00.03 de Crimson Desert para PC e PS5, com chegada ao Xbox prevista para uma data posterior. O pacote traz mudanças focadas na jogabilidade, incluindo ajustes nos controles e na performance geral.

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O update introduz novos atalhos para menus como inventário, mapa e habilidades, além de tornar a movimentação mais precisa e as interações com o ambiente mais consistentes. A chamada Força Axiom também foi refinada para facilitar ações com objetos.

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Mobilidade e progressão são ajustadas

Entre as novidades, o jogo passa a contar com novos pontos de viagem rápida no mundo de Pywel e melhorias no sistema de armazenamento em regiões específicas. A progressão foi acelerada, com aprendizado de habilidades mais ágil e requisitos reduzidos em atividades secundárias.

No combate, a atualização promove balanceamento em inimigos e chefes, além de ajustes no sistema de bloqueio e maior clareza na identificação de pontos fracos. Problemas envolvendo inteligência artificial e habilidades também foram corrigidos.

No aspecto técnico, o patch resolve falhas em tecnologias como DLSS e FSR, corrige bugs gráficos e adiciona suporte ao modo 120 Hz em consoles compatíveis. A atualização também melhora a estabilidade e reduz travamentos.

Segundo a Pearl Abyss, novos updates devem continuar sendo lançados com base no feedback da comunidade. Crimson Desert está disponível para PC, PS5 e Xbox Series S|X.