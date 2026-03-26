Ingressos estão à venda para Tom Jobim Musical, que chega ao DF em abril

Espetáculo sobre a vida de Tom Jobim vem a Brasília em abril - (crédito: Divulgação)

Depois de passar por Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Recife, o espetáculo Tom Jobim Musical desembarca em Brasília. Estrelada por Elton Towersey (Tom Jobim) e Leopoldo Pacheco (Vinicius de Moraes), a montagem reconstitui, desde a juventude, a trajetória do compositor carioca que espalhou a música brasileira pelo mundo. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 450.

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No texto, de Nelson Motta e Pedro Brício, são apresentadas as relações de Tom Jobim com Vinicius de Moraes, João Gilberto e outros nomes como Elis Regina, Jair Rodrigues, Frank Sinatra, Elza Soares e Dolores Duran. Para isso, a peça conta com elenco de 19 atores e 9 músicos. Quem assina a direção é João Fonseca, que também dirigiu musicais de Tim Maia, Cazuza, Cássia Eller e Djavan.

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O musical acumula público de mais de 130 mil pessoas e teve 12 indicações a prêmios. A realização é assinada pelas produtoras Atual Produções e Bonus Track, com participação do Ministério da Cultura e BB Seguros.





Serviço

Tom Jobim Musical

De 10 a 12 de abril e 16 a 19 de abril, no Ulysses Centro de Convenções. Ingressos: entre R$ 25 e R$ 450. Clientes BB Seguros têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 4 ingressos por CPF.



