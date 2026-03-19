Mundo Vivo Galeria recebe homenagem a Tim Maia, Jorge Ben Jor e Wilson Simonal

Tim Maia, Jorge Ben Jor e Wilson Simonal são os artistas homenageados em Tributo aos reis do soul, show neste sábado (21/3), às 21h30, no Mundo Vivo Galeria (413 Norte). O couvert artístico é de R$26. Cairo Victor (guitarra e violão), Dido Mariano (baixo), Renato Gloria (bateria), Westonny Rodrigues (sopros), Silvino Filho e Adriano Rocha (interpretando as vozes de Tim Maia, Jorge Ben Jor e Wilson Simonal) dão vida ao repertório, que inclui canções como O descobridor dos sete mares, de Tim Maia; País tropical, de Jorge Ben Jor; e Nem vem que não tem, de Wilson Simonal. "Tudo isso costurado com arranjos que respeitam a essência original, mas trazem frescor, potência contemporânea e espaço para a personalidade dos intérpretes", diz Tita Lyra, produtora do evento.

Para Lyra, homenagear a obra dos três é reconhecer que existe um ponto em comum que une as trajetórias artísticas deles. "Eles são pilares de uma mesma revolução sonora: a incorporação definitiva da soul music, do funk e do groove à música brasileira", afirma. "É como se colocássemos três forças criativas em diálogo no palco; três maneiras de traduzir o Brasil em balanço, swing e identidade. Mais do que uma homenagem, é uma celebração de uma estética que mudou para sempre a forma como o país canta, toca e se move."

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Tim Maia, Wilson Simonal e Jorge Ben Jor valorizam o corpo, o groove e a música como criadora de uma experiência física. Lyra considera que Tim Maia traz intensidade e entrega emocional; Simonal, o carisma e a comunicação direta com o público; e Jorge Ben Jor, "um alquimista", mistura samba, rock, funk e poesia em uma linguagem própria.

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Por isso, trazem um legado que ainda está em expansão. "Tim Maia abriu caminhos para a afirmação da soul music no Brasil com autenticidade e personalidade. Simonal foi um dos primeiros grandes entertainers do país, ajudando a moldar a relação entre artista e público no palco, além de ter sido fundamental na popularização de uma música brasileira mais rítmica e conectada ao mundo. E Jorge Ben Jor ,talvez, seja um dos maiores inventores da nossa música: sua obra atravessa décadas sem perder frescor, reinventando constantemente o que entendemos como som brasileiro", explica a produtora.

Serviço

Tributo aos reis do soul

Neste sábado (21/3), às 21h30, no Mundo Vivo Galeria (413 Norte). Couvert artístico de R$26, com reservas disponíveis no telefone (61) 99523-9615.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco