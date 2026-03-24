José de Abreu é convidado para novela após desistir de candidatura

José de Abreu foi convidado a integrar o elenco de Por Você, próxima novela das sete da Globo, que estreia no segundo semestre deste ano.
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Segundo informações do jornal O Globo, o ator, que inicialmente planejava se candidatar a deputado federal nas eleições deste ano, deverá adiar o projeto político, e iniciou conversas com a direção responsável pela sucessora de Coração Acelerado.
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Antes, Osmar Prado havia sido sondado inicialmente para interpretar o papel, mas acabou não fechando um acordo contratual, cedendo, então, espaço para José de Abreu, que não é visto nos folhetins desde Guerreiros do Sol (2025), do Globoplay.
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Além disto, Sheron Menezzes, cotada para ser a protagonista, segue em curso as negociações para o posto. Além disto, a direção, liderada por André Câmara, trabalha com Thiago Lacerda, que poderá viver um dos principais personagens. A expectativa para o lançamento do folhetim é para agosto, ainda sem data definida de estreia.
O texto José de Abreu é convidado para novela da Globo após desistir de candidatura nas eleições foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.