Baile Lotadão volta a Brasília na Fábrica 040, em Santa Maria

Neste sábado (8/11), o Baile Lotadão, que já passou pela capital algumas vezes, retorna à Fábrica 040. O evento, comandado por Victor Lou em parceria com o DJ GBR, promete 12 horas de festa, com início às 22h. O projeto nasceu para unir ritmos e artistas e traz funk, house e techno para a pista.

Desta vez, o line up reúne nomes como Victor Lou, DJ GBR, Breaking Beattz, Deekapz, Duarte, Flux Zone, Kenan & Kel, Meca, Fancy Inc, Novin e Pricila Diaz, prometendo uma noite com diversas sonoridades. A festa será na Fábrica 040, em Santa Maria, local inaugurado recentemente no DF.

Victor Lou, organizador e DJ de música eletrônica, já passou por festivais como Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland e Só Track Boa e assina festas como o Blackartel Festival e o All Night Lou, além do Baile Lotadão.

Sábado (8/11), a partir das 22h, na Fábrica 040 (Trecho 1 POLO JK, conjunto 1, lote 1). Ingressos a partir de R$ 110 + taxa do Sympla. Evento para maiores de 18 anos.