"O futuro do Gaming é híbrido e portátil", diz líder de produtos da Tectoy

Uma das empresas da era clássica dos videogames, a TecToy, responsável pelo jogo da Turma da Mônica no Mega Drive, é a representante do Brasil dentro do mercado de 'PCs de mão' (PCs handhelds, no sentido original) com o Zeenix.

Desde o Nintendo Switch, a portabilidade se tornou uma ferramenta essencial para ampliar as horas de jogo em diferentes ambientes, oferecendo um console mais potente que os portáteis convencionais. Contudo, a limitada capacidade técnica era um obstáculo para jogadores interessados em títulos exigentes, que demandam mais do hardware.

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Atenta a essa lacuna, a Valve lançou o Steam Deck em 2022: um PC portátil que leva toda a biblioteca dos computadores para a palma da mão. O Brasil marca presença nessa categoria com o Zenix, da Tectoy, integrando a nova modalidade de dispositivos conhecidos como PCs handhelds. Com mais de 6 milhões de unidades distribuídas globalmente, a expectativa é que essa expansão se acelere ainda mais em 2026.

Eddy Antonini, líder de produtos da marca brasileira, conversou com o Correio sobre a expansão deste mercado em ascensão e como o Zeenix tá cavando o próprio caminho entre as gigantes do mercado.



Uma das principais necessidades dos usuários desse tipo de PC é a questão da bateria. Como que é possível ter um desempenho bom e ao mesmo tempo gastar pouca energia?

Todo PC x86/64 tem um consumo de energia diferenciado em relação a equipamentos ARM. Isso é fato. O segredo está no gerenciamento inteligente do TDP (Thermal Design Power). No Zeenix, por exemplo, o usuário tem controle total pelo nosso software dedicado, podendo alternar livremente entre o consumo de TDP, abaixando para jogos mais leves e aumentando para jogos que pedem mais desempenho. Além disso, utilizamos processadores da linha AMD Ryzen (no Pro) e Athlon (no Lite) que foram otimizados para entregar uma alta eficiência por watt, permitindo que a GPU integrada rode jogos modernos sem esquentar demais o hardware ou esgotar a carga rapidamente. Vale lembrar que estamos falando de um PC completo em um formato extremamente compacto. Então, faz parte desta categoria de produto ter um tempo de bateria diferente.

Qual a diferença de dispositivos que usam Windows e dispositivos que usam Linux (Steam Deck)?

A grande vantagem do Zeenix ao utilizar Windows 11 é a liberdade. Enquanto sistemas baseados em Linux (como o do Steam Deck) são excelentes para a biblioteca da Steam, eles podem enfrentar barreiras com outros launchers e sistemas anti-cheat de jogos populares (como Valorant). Com o Zeenix, você tem um PC completo: pode instalar o Game Pass nativamente, Epic Games, EA Play, e até usar o dispositivo para estudar ou trabalhar com softwares Windows já conhecidos e bem estabelecidos. É ter uma compatibilidade maior com jogos que são lançados nativamente para Windows rodando em sistema operacional e arquitetura nativos, sem a necessidade de uma camada de tradução.

Processadores com arquitetura x86 tendem a continuar sendo o principal tipo de arquitetura para os próximos anos ou existe a possibilidade de ter um desempenho bom com uma arquitetura ARM?

Embora a arquitetura ARM venha evoluindo muito em eficiência, o x86/64 continua sendo o "padrão ouro" do desenvolvimento de jogos para PC. Ao escolhermos x86/64 para o Zeenix, garantimos compatibilidade nativa com décadas de história dos games sem a necessidade de camadas de tradução que podem gerar bugs ou perda de performance. Para os próximos anos, vemos o x86/64 se tornando cada vez mais eficiente (como o que a AMD e a Intel entregam hoje), o que dá uma chance para a arquitetura se manter ainda como esse padrão. Já o futuro da arquitetura ARM depende muito mais dos desenvolvedores dos jogos neste momento. São eles que adotam a arquitetura para qual os games são feitos.

A Xbox acabou de entrar nesse mercado em uma parceria com a ASUS, como as grandes empresas de videogames veem esse mercado? uma competição ou empresas como sony e xbox podem entrar junto nesse mercado?

A entrada de players como a Microsoft (em parceria com a ASUS) é uma validação enorme para o que a Tec Toy já sabia com o Zeenix: o futuro do gaming é híbrido e portátil. Não vemos como uma competição direta, mas como o crescimento de uma categoria. O diferencial da Tec Toy é a presença local. Enquanto grandes marcas globais focam em produtos de nicho ultra-premium, o Zeenix oferece uma porta de entrada com suporte técnico nacional próprio da Tec Toy, garantia no Brasil e uma curadoria de hardware pensada para o bolso e as necessidades do gamer brasileiro, seja ela um hardware de valor acessível, ainda assim potente como o Zeenix Lite, ou um flagship de alto desempenho e menor custo comparado à concorrência, como o Zeenix Pro.