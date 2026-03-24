Pokémon Champions: Nintendo divulga trailer e data de lançamento

A Nintendo anunciou nesta terça-feira (24/3) que Pokémon Champions chegará para os consoles da gigante japonesa em 8 de abril de 2026. A estreia para dispositivos mobile está planejada para ainda este ano.



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Em um comunicado, publicado no blog oficial, a Nintendo informou que o jogo terá um pacote inicial que chegará com o lançamento. A versão inclui o jogo e alguns outros benefícios como armazenamento extra e música de batalha.

O novo jogo é focado na batalha, utilizando pokémons capturados em outros jogos da série com a integração Pokémon Home. As mecânicas já são conhecidas pelos jogadores, habilidades, tipos e movimentos, as batalhas podem ser sozinho ou em dupla, e há três modos de batalha para testar: batalha ranqueada, batalha casual e batalha privada.

Ao lutar o jogador vai ganhar Victory Points (VP), que pode ser usado para recrutar novas criaturas, comprar itens na loja, personalizar seu treinador e mais.

Pokémon Champions chegará antes no Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, em 8 de abril de 2026, mas terá lançamento posterior para mobile.