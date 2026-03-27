Estreia de Cariúcha no "Superpop" mostra potencial, mas exige ajustes

A nova fase do Superpop, que estreou nesta quarta-feira (25), sob o comando de Cariúcha, apresentou sinais positivos, especialmente no quesito audiência e repercussão, mas também evidenciou pontos que ainda precisam de ajustes para consolidar a proposta.
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Na audiência, a estreia pode ser considerada satisfatória: o programa registrou quase um ponto de média, com pico de um ponto e meio, superando a concorrente Band na disputa pelo quarto lugar um feito relevante diante de uma disputa tradicionalmente difícil.
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No entanto, analisando o desempenho de Cariúcha como apresentadora, podemos dizer que ela é melhor nas externas do que no estúdio. As reportagens gravadas mostraram uma apresentadora mais à vontade, explorando melhor sua irreverência e espontaneidade características que parecem ser seu principal diferencial.
Já no palco, alguns elementos não funcionaram tão bem. O cenário amplo e o telão, por exemplo, destoam do estilo mais descontraído que o programa tenta adotar. O figurino também não contribuiu para reforçar a identidade da atração, com uma proposta visual que poderia ser mais alinhada ao tom do conteúdo.
No comando das entrevistas, a apresentadora demonstra potencial, mas ainda enfrenta certa rigidez. A condução, por vezes, parece engessada, com forte dependência do teleprompter (TP), o que compromete a naturalidade. Esse é um ponto que tende a evoluir com o tempo, à medida que ela ganhe mais segurança no palco.
A escolha dos primeiros convidados o cantor Thierry e a atriz e cantora Karen Hills indicou uma tentativa de equilibrar entretenimento e conversa, mas também evidenciou que o formato de entrevistas em estúdio pode não ser o melhor espaço para explorar todo o potencial da apresentadora.
Diante disso, fica claro que o caminho mais promissor para o Superpop com Cariúcha está no investimento em externas. Foi justamente nesse ambiente que a apresentadora entregou seus melhores momentos, com abordagens leves, bem-humoradas e mais autênticas como na visita realizada durante o programa na casa do David Brazil e também a passagem por uma comunidade no Rio de Janeiro.
A direção, portanto, tem diante de si a oportunidade de ajustar o formato: reduzir o uso de roteiro rígido no estúdio, valorizar a espontaneidade de Cariúcha e apostar de forma mais estratégica nas externas.
A estreia mostra que há potencial. Agora, o desafio é lapidar o formato e a apresentadora para transformar essa promessa em consistência e, assim, consolidar uma nova fase do programa Superpop.
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