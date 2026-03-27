SBT busca celebridades para próximas temporadas do "Show do Milhão"

A rtistas já começaram a ser convidados para integrar o elenco do Show do Milhão - (crédito: Observatorio da TV)





Graças à expressiva audiência obtida em 2025, o SBT decidiu renovar a produção do Show do Milhão Celebridades, versão com famosos do tradicional game show apresentado por Patrícia Abravanel nas noites de domingo.

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De acordo com apuração da coluna Outro Canal, artistas já começaram a ser convidados para integrar o elenco. Diferente do ano passado, em 2026 serão realizadas duas temporadas, com o objetivo de dividir a audiência e aumentar a receita comercial.

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A primeira leva de episódios está prevista para ir ao ar logo após a Copa do Mundo, entre 19 de julho e 9 de agosto, aproveitando o bom desempenho que os jogos podem trazer. O Mundial será exibido pelo SBT em parceria com o canal N Sports, que tem Galvão Bueno como sócio. O narrador, inclusive, estará à frente das transmissões da seleção brasileira.

A segunda temporada acontecerá entre 29 de novembro e 20 de dezembro, com foco nas festas de fim de ano, repetindo a estratégia que funcionou em 2025.

As negociações comerciais também estão avançadas. A Petrobras, por exemplo, deve renovar seu contrato de exposição para uma das fases.

Lançado em 1999 como Jogo do Milhão, o programa permaneceu no ar até 2003 e se tornou um dos maiores sucessos da emissora nos anos 2000, frequentemente liderando a audiência. O formato voltou em edições rápidas em 2009 e 2021 esta última em parceria com o banco digital PicPay e comandada por Celso Portiolli ambas com bons resultados.

Em 2024, o game show retornou sob o comando de Patrícia Abravanel, garantindo à apresentadora a melhor audiência da década no Programa Silvio Santos. Já em 2025, a atração chegou a superar a Globo em alguns domingos na Grande São Paulo, com picos de até 10 pontos, equivalentes a cerca de 199 mil telespectadores por ponto.