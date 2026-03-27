Fim de contrato: CNN Brasil se despede de Benjamin Back

Com a mudança, o canal passa a ter esportes apenas nos telejornais, com boletins apresentados por Ludmilla Candal, que será enviada aos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo - (crédito: Observatorio da TV)





A CNN Brasil e o apresentador Benjamin Back decidiram encerrar o contrato nesta quarta-feira (25). Com isso, o programa Domingol, comandado por ele nas tardes de domingo, será exibido pela última vez neste fim de semana.

De acordo com apuração da coluna Outro Canal, o espaço deixado na grade será ocupado por boletins de notícias. Além de Benja, o comentarista Maurício Borges (Mano) também deixa a emissora.

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Em comunicado oficial, a CNN confirmou a saída: Após três anos de uma relação que marcou a programação esportiva da CNN Brasil, a emissora e o apresentador Benjamin Back anunciam, em comum acordo, o fim da parceria e também do programa Domingol. A CNN agradece a Benja por todo o trabalho e dedicação e deseja sucesso em seus futuros projetos, diz a nota.

Com a mudança, o canal passa a ter esportes apenas nos telejornais, com boletins apresentados por Ludmilla Candal, que será enviada aos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo.

No ar desde 2023, o Domingol registrava bons índices de audiência na disputa com a GloboNews. Agora, Benjamin Back segue apenas com seu programa na TMC, rádio liderada por João Camargo, ex-executivo da CNN Brasil. Já o Arena, que ele apresentava no SBT, saiu do ar no fim de 2025.

Segundo informações recentes, ainda não há definição sobre o futuro dos demais profissionais. O único destino certo é o de Benja, que integrará a equipe de cobertura da Copa do Mundo, transmitida pelo SBT em parceria com a N Sports.

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Paralelamente, o apresentador tem investido em seu projeto próprio, o Canal do Benja, que já adquiriu direitos de transmissão, incluindo a Série C do Campeonato Brasileiro.