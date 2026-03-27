João Guilherme comenta rumores de romance

João Guilherme, que é considerado um galã da sua geração, comentou sobre a torcida que costuma surgir entre o público envolvendo seu nome e o de outras celebridades.
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Em entrevista à revista Quem, o ator foi direto ao esclarecer a relação que possui com Maisa, uma de suas amigas mais próximas. "É ótimo, eu amo, eu adoro. São pessoas que eu amo como amigas, em primeiro lugar. E, profissionalmente, também são ótimas companheiras, colegas de trabalho. A Maisa é uma pessoa com quem eu me divirto em qualquer situação", disse.
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João Guilherme afirmou que ainda nutre um sentimento de amor pelas amigas. Amo muito e convivo com elas até hoje. Fico feliz de poder reencontrá-las, sim. São pessoas que fizeram parte da minha vida e do meu trabalho, explicou.
Segundo João, é comum que o público crie teorias ao ver dois amigos próximos, principalmente sendo figuras públicas. Às vezes, as pessoas gostam de um artista e veem que ele é muito amigo de outro artista de quem também gostam, aí pensam: Ah, eu quero que os dois namorem, explicou.
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