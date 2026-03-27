Josyara faz apresentação acústica na Infinu neste domingo (29/3)

Neste domingo (29/3), a cantora e compositora baiana Josyara faz apresentação única do projeto acústico Avia na Infinu. O show leva o nome do terceiro álbum autoral da cantora, lançado em abril do ano passado. O show começa às 21h30 e os ingressos custam R$50, à venda no site Shotgun.

Avia é composto por dez canções e tem participações especiais de Pitty e Chico Chico. Josyara assina a co-produção musical do álbum, ao lado de Rafael Ramos, e os arranjos de todas as canções. O disco debate temas como amor, despedidas, paixão e saudades. Avia entrou na lista dos 100 melhores discos brasileiros de 2025 da Associação Paulista dos Críticos de Arte (Apca).

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Além de faixas de Avia, Josyara fará releituras de outras músicas da carreira, como Mansa fúria e ÀdeusdarÁ. A cantora lançou o primeiro disco autoral em 2018, também intitulado de Mansa fúria; em 2020, divulgou Estreite, com Giovani Cidreia; e, em 2022, retornou com o segundo álbum solo, ÀdeusdarÁ. Em 2024, Josyara lançou o EP Mandinga multiplicação, interpretando músicas do Timbalada.

Serviço

Avia

De Josyara. Neste domingo (29/3), às 21h30, na Infinu (506 Sul). Ingressos a partir de R$50, à venda no site Shotgun.