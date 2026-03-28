Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (28/3)

Data estelar: Saturno e Plutão em sextil.

Tal qual filhos que, ao observarem seus pais errando e cometendo trapalhadas por falta de sabedoria, são motivados a encontrar seus próprios caminhos e sobreviverem a essa catástrofe, da mesma forma acontece com os países menores que, testemunhando as grandes potências cometerem atos de insanidade e serem administradas pelos que, até pouco tempo atrás, seriam considerados criminosos, têm agora as justificativas para encontrar maior poder se unindo e solidarizando.

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Não se pode afirmar que esse seja um mal que traga um bem, seria mais justo dizer que, diante dos males que são cometidos na atualidade, por uma questão de sobrevivência e de autonomia, os países menores são empurrados a equilibrar esse jogo insano de poder que se desenvolve diante de nossos olhos e do qual haverá arrependimento no futuro.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você pode não querer e até não aceitar, mas seus movimentos são tomados como exemplo por várias pessoas, e isso significa uma responsabilidade que sua alma carrega nas costas. Portanto, ofereça um bom exemplo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome para si a responsabilidade de fazer acontecer o que tem em mente, e não se ressinta por não ter a ajuda que deveria haver nesta parte do caminho. As pessoas andam afetadas pelo estado do mundo. Tenha isso em mente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Coordenar as vontades discordantes das pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho parece uma loucura fadada ao fracasso, mas se você desconsiderar essa falsa profecia que a mente faz, verá que dá tudo muito certo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que no passado não tão remoto assim você nunca teria feito, agora se torna um tanto normal. O mundo mudou tão rapidamente que as pessoas não se deram conta, mas elas mesmas agem como nunca antes o fizeram.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os entendimentos precisam ser aprofundados, para evitar que se jogue fora o que não tem dado certo. Em vez de jogar fora, é hora de aprimorar as estratégias e operações, pensando no futuro a longo prazo. Muito longo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Comece pelo que seja difícil e deixe o fácil para depois, ou faça ao contrário, a ordem dos fatores não importa. O que realmente importa é que sua alma não deixe cair a peteca, e continue se empenhando no processo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A inevitabilidade da presença de certas pessoas em sua vida e o quanto elas influenciam seu caminho não há de se tornar um peso, porque, você verá, apesar de contrariar um pouco seus anseios, os resultados compensarão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O pouco que você fizer com plena consciência do caminho em que você está se metendo, será o muito de resultado que conquistará. É hora de fazer tudo de acordo aos métodos consagrados, sem inventar muita coisa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de todas as pessoas que contrariam seus movimentos, é propício você continuar fazendo tudo de acordo com sua vontade e, ao mesmo tempo, administrar essas contrariedades com espírito animado, dando risadas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aceite o desconforto que as mudanças impõem, porque as perspectivas são melhores do que continuar se agarrando a uma zona de conforto que, na prática, nem é tão confortável assim. Tudo muda, você também.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Às vezes parece que é mais difícil lidar com um panorama de opções variadas do que quando você não tem nenhuma opção disponível, porque a mente fica cheia de dilemas e dúvidas a respeito de que escolha fazer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há decisões pragmáticas que sua alma precisa tomar, diante das quais se enche de dilemas, porque não são necessariamente os rumos que desejaria tomar. Raramente os desejos e as necessidades convergem. É assim.