PlayStation 5 mais barato: 5 dicas para economizar na compra do console

Conseguir um PlayStation 5 por um preço mais acessível se tornou um objetivo para muitos gamers no Brasil, e o momento atual é especialmente importante para quem busca economizar. Com planejamento e as estratégias certas, é possível garantir o console da Sony antes de uma alta nos preços, sem depender apenas da sorte. O segredo está em agir rapidamente e usar as ferramentas disponíveis no mercado.

A urgência se deve ao anúncio da Sony de que os preços do console serão reajustados no Brasil a partir de 2 de abril de 2026. O modelo com leitor de disco passará de R$ 4.499,90 para R$ 5.099,90, enquanto a edição digital subirá de R$ 3.999,90 para R$ 4.599,90. Portanto, agir antes dessa data já representa uma economia automática de R$ 600 em qualquer uma das versões.

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Aproveite as grandes promoções anuais

Datas como a Black Friday, em novembro, e a Semana do Consumidor, em março, são excelentes oportunidades. Nesses períodos, varejistas promovem descontos agressivos. No entanto, com o aumento de preço iminente, a principal "promoção" é comprar o console antes do dia 2 de abril. Ficar de olho em datas comemorativas, como Dia dos Pais ou Natal, também pode render boas ofertas ao longo do ano.

Use cashback e cupons de desconto

Plataformas de cashback devolvem parte do dinheiro gasto na compra, com retornos que podem variar de 2% a 10% do valor do produto. Antes de fechar o pedido em uma loja online, verifique se ela tem parceria com esses serviços e ative a oferta. Cupons de desconto, disponíveis nos sites das lojas ou em portais agregadores, também podem garantir uma redução extra no preço final.

Fique de olho em kits com jogos e acessórios

Muitas vezes, comprar o PlayStation 5 em um kit, que inclui jogos ou um controle adicional, sai mais barato do que adquirir os itens separadamente, podendo gerar uma economia de até R$ 200. Lojas criam esses pacotes para tornar a oferta mais atrativa. Calcule sempre o preço individual de cada item para confirmar se o pacote realmente vale a pena.

Considere o mercado de usados

Adquirir um console seminovo pode representar uma das maiores economias. É fundamental, no entanto, comprar de vendedores com boa reputação e, se possível, testar o aparelho antes de fechar o negócio. Verifique o estado do videogame, dos controles e se todos os cabos estão incluídos. A ausência da garantia de fábrica é um ponto a ser pesado na decisão.

Monitore preços com comparadores online

Ferramentas que comparam preços são aliadas importantes. Elas permitem acompanhar a variação do valor do PS5 ao longo do tempo em diferentes lojas. É possível criar alertas para ser notificado por e-mail quando o console atingir um preço que você está disposto a pagar, automatizando a busca pela melhor oferta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.