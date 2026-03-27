Quanto custa ir ao show do BTS em outubro de 2026? Veja previsão

O retorno do BTS aos palcos já tem data e local marcados no Brasil. Após um hiato para o serviço militar, o grupo de K-pop confirmou três shows de sua nova turnê mundial em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026. Com a venda de ingressos se aproximando, a principal dúvida dos fãs é: quanto custará ver o fenômeno de perto? Para ajudar no planejamento, preparamos uma estimativa completa dos principais custos.
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O Estádio do MorumBIS, do São Paulo, será a sede do show. Para os fãs que vêm de outras cidades, o planejamento começa bem antes da compra do ingresso. Muitos buscam o "ARMY Membership", fã-clube oficial que geralmente dá acesso à pré-venda exclusiva. A assinatura custa cerca de 22 dólares (aproximadamente R$ 120), um investimento inicial para aumentar as chances de garantir os bilhetes antes do público geral.
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Quanto devem custar os ingressos do BTS?
Atenção: os valores oficiais ainda não foram divulgados. As estimativas abaixo são baseadas em shows de porte semelhante no Brasil e podem sofrer alterações. A venda oficial deve ocorrer em plataformas como Eventim ou Livepass. Compre apenas em canais oficiais para evitar fraudes.
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Pacotes VIP (com Soundcheck): acima de R$ 4.303 mil
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Pista premium: R$ 1.250 mil
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Cadeira inferior: R$ 1.080 mil
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Cadeira superior: R$ 980
- Arquibancada: R$ 680
Calcule os gastos com viagem e hospedagem
Para quem mora fora de São Paulo, as passagens aéreas ou de ônibus são um custo significativo. Voos domésticos podem variar de R$ 400 a mais de R$ 1.500, dependendo da origem e da antecedência da compra. Viajar de ônibus pode ser uma alternativa mais em conta, com passagens a partir de R$ 200.
A estadia também pesa no orçamento. Diárias em hotéis próximos aos locais dos eventos tendem a aumentar com a alta procura. Espere gastar entre R$ 300 e R$ 700 por noite em uma acomodação confortável. Para economizar, uma opção são os hostels, com diárias que partem de R$ 100.
Por fim, é essencial reservar uma quantia para despesas diárias. Calcule uma média de R$ 150 a R$ 200 por dia para cobrir gastos com alimentação e transporte local, como metrô ou carros de aplicativo.
Qual o custo total da experiência?
Somando todas as despesas, o valor final para assistir ao show do BTS no Brasil varia muito conforme o perfil do fã. Um pacote econômico, com ingresso mais barato, viagem de ônibus e hospedagem simples, pode partir de R$ 1.300. Já quem busca mais conforto, com ingresso de pista, passagem aérea e hotel, deve se preparar para um investimento entre R$ 2.800 e R$ 4.000. Para a experiência completa, com pacotes VIP, o valor total pode facilmente ultrapassar os R$ 5.500.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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