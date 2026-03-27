Aliança Francesa promove 'Bazar da Franconfonia' neste sábado (28/3)

A Aliança Francesa de Brasília promove, neste sábado (28/3), o Bazar da Francofonia, de 12h30 às 18h. Durante o evento no Espaço Cultural da Aliança Francesa de Brasília, o público pode aproveitar 14 estandes de gastronomia e artesanato de países francófonos, como República Democrática do Congo, Haiti, Suíça e Bélgica, e uma exposição sobre a restauração da Catedral de Notre-Dame de Paris. A entrada é gratuita.

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Organizada a partir do projeto Reconstruir Notre-Dame de Paris, do governo da França, a mostra Notre-Dame de Paris: a extraordinária aventura da restauração apresenta a reconstrução da catedral por meio de imagens exclusivas e oferece uma imersão técnica e visual no canteiro de obras. Na mostra, profissionais de 20 áreas compartilham o trabalho feito na Notre-Dame por meio de entrevistas.

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Durante o Bazar da Francofonia, a Aliança Francesa exibe três filmes 360º sobre a catedral, como parte da experiência imersiva da exposição. São eles Notre-Dame de Paris: uma viagem ao passado, que mostra o trabalho gráfico feito para reproduzir a estrutura da Notre-Dame no jogo Assassin’s Creed: Unity; Reviver Notre-Dame, compilação de depoimentos de personalidades importantes para a história da catedral, coletados após o incêndio de 2019; e Eterna Notre-Dame, que explora a história catedral, desde a construção na Idade Média até os dias atuais.

A programação do evento encerra Escape Game Literário na Mediateca da AF Brasília, que conduz os jogadores por enigmas e desafios que incentivam a construção de vocabulário e prazer pela leitura. A experiência imersiva acontece de 14h às 15h e de 16h30 às 17h30.

Serviço

Bazar da Francofonia

Neste sábado (28/3), de 12h30 às 18h, no Espaço Cultural da Aliança Francesa de Brasília. Experiência imersiva especial de 14h às 15h e das 16h30 às 17h30. Entrada gratuita.