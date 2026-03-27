Menopausa e amadurecimento são temas da comédia Mulheres em chamas

Sem o riso, enfrentar determinadas situações se torna mais difícil, diz Camila Raffanti. Foi essa ideia que norteou a criação do espetáculo Mulheres em Chamas, que coloca mulheres maduras em foco. Ao lado de Miá Mello e Juliana Araripe, ela sobe ao palco do Teatro Royal Tulip neste sábado (28/3), às 20h, e domingo (29/3), às 19h30. Ingressos custam a partir de R$ 90 (meia).

O trio, além de atuar, assina a autoria do texto. Tudo começa em um elevador em que as três mulheres ficam presas. As conversas disparam cenas surrealistas, ligadas a respostas hormonais. Fantasia e realidade se interligam pela via do humor. “É uma ferramenta de cura e reflexão. A gente baixa a guarda e se permite pensar em coisas que sem o riso talvez fossem pesadas demais”, comenta Raffanti.

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A peça, continua a artista, é um esforço para trazer temas invisibilizados a público. “Todas nós tínhamos necessidade de falar sobre coisas que estavam acontecendo nas nossas vidas, situações que vinham do amadurecimento. Cada uma de um jeito, mas todas estavam sentindo os sinais do envelhecimento e os sintomas da menopausa.”

O espetáculo dirigido por Paula Cohen chega a Brasília depois de estrear no dia 2 de julho de 2025, em São Paulo. Segundo Raffanti, a cada sessão é possível sentir o impacto nas mulheres que assistem à peça. “A plateia passa uma hora gargalhando, mas também se emociona”, garante.





Serviço

Mulheres em chamas



Direção de Paula Cohen, neste sábado (28/3), às 20h, e no domingo (29/3), às 19h30, no Teatro Royal Tulip. Ingressos: R$ 180,00 (inteira); R$ 90,00 (meia, para os casos previstos em lei); e R$ 120,00 (ingresso solidário, mediante doação de 1 kg de alimento), disponíveis no Sympla.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel