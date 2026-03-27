Globo aposta em Belo como ator e renova contrato de forma duradoura - (crédito: Observatorio da TV)





Revelado como ator de novelas em Três Graças, atual trama das nove da Globo, o cantor Belo assinou nesta quinta-feira (26) um contrato fixo e de longo prazo com a emissora para seguir atuando em produções de teledramaturgia.

O acordo, conforme apuração da coluna Outro Canal, segue o mesmo modelo firmado recentemente por Taís Araujo e Juliano Cazarré. Além das novelas, Belo também poderá ser aproveitado em outros projetos da casa, caso seja o desejo da emissora.

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"Estou profundamente feliz, emocionado e lisonjeado em renovar com a Globo. Saber que a emissora acredita em mim também como ator me coloca em um lugar muito especial", declarou o artista.

Aos 52 anos, Belo destacou que continua se reinventando e se desafiando: "Tenho certeza de que ainda há muitas coisas lindas reservadas para o meu caminho, principalmente dentro da casa", completou.

Amauri Soares, diretor-executivo da TV e Estúdios Globo, também comentou a renovação. Segundo ele, Belo é um artista inquieto e cheio de ideias, e a parceria garantida para os próximos anos permitirá desenvolver novos projetos além das novelas.