Morre o ator sul-coreano Lee Sang-Bo

O ator sul-coreano Lee Sang-Bo morreu, nesta sexta-feira (27/3), aos 44 anos. Bo ficou conhecido por protagonizar diferentes papéis em K-dramas, como são chamados os filmes de drama produzidos no país.

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De acordo com informações do portal Korea Herald, a polícia investiga o caso para entender as circunstâncias da morte.

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Atuando desde 2006, o ator interpretou papéis, em grande maioria, coadjuvantes, tanto na televisão, quanto no cinema. Além de fazer parte dos elencos de The Invisible Man e Secretly, Greatly, protagonizou Miss Monte Cristo, em 2021.