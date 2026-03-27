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Morre o ator sul-coreano Lee Sang-Bo

Artista conhecido por atuar em K-dramas morreu aos 44 anos

O ator sul-coreano Lee Sang-Bo - (crédito: Reprodução / Instagram)
O ator sul-coreano Lee Sang-Bo - (crédito: Reprodução / Instagram)

O ator sul-coreano Lee Sang-Bo morreu, nesta sexta-feira (27/3), aos 44 anos. Bo ficou conhecido por protagonizar diferentes papéis em K-dramas, como são chamados os filmes de drama produzidos no país. 

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De acordo com informações do portal Korea Herald, a polícia investiga o caso para entender as circunstâncias da morte.

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Atuando desde 2006, o ator interpretou papéis, em grande maioria, coadjuvantes, tanto na televisão, quanto no cinema. Além de fazer parte dos elencos de The Invisible Man Secretly, Greatly, protagonizou Miss Monte Cristo, em 2021.

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/03/2026 19:55
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