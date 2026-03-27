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REALITY SHOW

BBB26: participantes se assustam com barulhos de tiros na madrugada

Sons inesperados foram ouvidos pelos confinados. Samira chegou a dizer que barulho remetia a tiros

Participantes do reality na área externa da casa, no momento em que ouviram os supostos disparos - (crédito: Reprodução/ Globo / Contigo)
Participantes do reality na área externa da casa, no momento em que ouviram os supostos disparos - (crédito: Reprodução/ Globo / Contigo)

Os participantes do Big Brother Brasil 26 foram surpreendidos, na madrugada desta sexta-feira (27/3), com suspostos barulhos de tiros. Enquanto estavam reunidos na área externa, alguns dos confinados debateram a possibilidade de disparos terem sido feitos do lado de fora da casa. 

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Durante o susto, Samira questionou se os tiros poderiam ter sido feitos "dentro do estúdio da Rede Globo". Ao escutá-los, Chaiany perguntou: "Olha! Ouviram?". Ela estava com Samira, Solange Couto e Leandro "Boneco". "Dentro do estúdio da Rede Globo? Tá rolando tiro?", questionou a sister.  

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"Pode ser assalto, pode não ser na comunidade", disse Solange. Com espanto, Chaiany e Samira reagiram: "Meu Deus, misericórdia", disseram. Até o momento, não houve qualquer pronunciamento sobre a emissora diante do acontecido. 

 
 
 
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Os Estúdios Globo estão localizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na região de Curicica, em Jacarepaguá. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 27/03/2026 19:03
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