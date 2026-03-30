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Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (30/3)

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta segunda-feira, 30 de março, de acordo com cada signo

Horóscopo desta segunda-feira - (crédito: Reprodução/Freepik)
Horóscopo desta segunda-feira - (crédito: Reprodução/Freepik)

Data estelar: Vênus ingressa em Touro.

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O desejo, junto com a percepção e a ação, constituem os pilares do funcionamento da vida, e se operarem em convergência sintética, então temos a Vida Una em manifestação, e nós, que somos uma experiência cósmica completa ansiamos por essa convergência, sem o saber.

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Raramente a percepção, o desejo e a ação estão alinhados em nós e, em geral, o desejo é tão predominante que nem imaginamos haver outra coisa no Universo, porque é ele que autoriza e legitima o que fazemos.

Não quer dizer que essa autoridade toda com que nos brinda o desejo seja a orientação mais sábia, aliás, costuma ser a mais egoísta, isso sim. Por isso, agora que Vênus ingressou em Touro, por inércia atuaremos tendo em vista nossos desejos e suas satisfações, e como efeito colateral será muito difícil as pessoas se entenderem entre si.

 

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A estabilidade que você procura não será encontrada do jeito que você imaginava, mas de uma forma mais criativa e ordenada, que você descobrirá nas próximas semanas. Está tudo ao alcance da mão, mas ainda inadvertido.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Com tanta coisa acontecendo, provavelmente você não está prestando a devida atenção ao que é importante, e que não tem grandes dimensões, ao contrário, se trata de detalhes organizacionais que não parecem valiosos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O sonho de ter tudo em ordem está mais próximo do que você imagina, mas não depende inteiramente de sua lógica previsível. Neste momento, há movimentos maiores do que seu entendimento alcança agindo ao seu favor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de não ser fácil encontrar um ponto em comum que sirva para congregar as pessoas, mesmo assim continue buscando, porque essa oportunidade vai surgir no meio da desordem reinante, que anda estressando.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que for iniciado neste momento, mesmo que pareça ousado demais para garantir resultados, no último minuto do segundo tempo marcará um gol espetacular. Procure ter em mente objetivos que valham a pena.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esses planos mirabolantes que você anda fazendo têm tudo para dar certo, e você pode aproveitar as próximas semanas para se dedicar a organizar direito tudo que precisar nesse sentido. Os ventos são muito favoráveis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Essas apostas altas que você anda fazendo provocam temor de que tudo seja ilusão e de que, no fim, os resultados sejam pífios. Apesar de não haver garantias, se você persistir, pelo menos vai se divertir bastante.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Essas discórdias que crescem em tamanho e intensidade parecem impedir qualquer perspectiva de entendimento, mas se você continuar em frente, com a alma orientada pela busca de acordo, a médio prazo haverá vitória.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Criticar a falta de ordem é fácil, dar o exemplo de como fazer tudo direito não é tão fácil assim, porém, é a única perspectiva eficiente que você tem para que tudo volte aos trilhos. É oportunidade única.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tenha em mente os objetivos mais importantes que sua alma busca realizar, porque se você se dedicar com afinco a esses nas próximas semanas, tenha certeza de que colherá resultados surpreendentes. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Arrumar o que parece impossível é a perspectiva realista que se coloca a partir de hoje. Procure seguir pelo caminho da ordem, isto é, não fazer demandas exageradas e, ao contrário, buscar a harmonia de todos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pode parecer que não vai ter acordo, mas se você persistir na boa vontade de encontrar uma saída que mais ou menos contemple todas as demandas, a médio prazo haverá concórdia e tudo se resolverá bastante bem.

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Por Correio Braziliense
postado em 30/03/2026 04:00
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