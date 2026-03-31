Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (31)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há pessoas que semeiam divisões e confrontos, e sua alma é sensível a essa onda, se enfurecendo e tomando partido, porém, nesta parte do caminho seria interessante você andar com mais cuidado e precaução.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que não se pode dominar não é necessariamente algo que você deva temer. Ao contrário, se você se entregar com confiança aos mistérios da vida, perceberá que os temores eram todos ilusórios. Melhor parar com isso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seu bem-estar particular está atrelado ao bem-estar das pessoas com que você se relaciona nesta parte do caminho. O espírito grupal há de prevalecer para que tudo corra direito, e o egoísmo habitual ser diminuído.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De vez em quando, como agora, é propício você deixar de lado o pudor e se expor mais, em busca de resultados concretos. Agora é quando sua alma pode colher esses resultados, proporcionais ao quanto você se expor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quanto mais ampla for sua percepção do que acontece, maiores serão suas chances de encontrar a tacada certa para que tudo seja favorável a você. As pessoas de mente estreita provocam problemas desnecessários. Atrasam tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que até pouco tempo atrás era objeto de preocupação financeira, pode neste momento se tornar a oportunidade para você melhorar suas perspectivas. Transcenda as preocupações, descubra as chances.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As mesmas pessoas que já significaram boas perspectivas para você em outras épocas, podem se mostrar de um jeito completamente diferente nesta parte do caminho, porém, é importante não tirar conclusões precipitadas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Essa sensação de que algo vai dar errado pode não ser pertinente aos seus planos pessoais, mas algo que circula pela alma do mundo e que, neste momento intenso, sua alma individual percebe com mais clareza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A felicidade continuará elusiva na mesma medida que você a buscar exclusivamente para si, porque se você se dedicar a buscar o bem-estar do maior número possível de pessoas, descobrirá o mistério da felicidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Concluir esta fase requer que você preste atenção aos detalhes que não são concretos, mas sutis, emocionais, daquele tipo que normalmente sua alma foge. É nessa realidade invisível que está a chave que busca.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas conversas que precisam ser resolvidas encontram neste momento uma, ou talvez várias oportunidades de se chegar a um entendimento. Nada fácil, porque ainda há emoções intensas demais circulando.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coordene os assuntos financeiros da melhor maneira que seu entendimento alcançar, de modo a sua alma e corpo ficarem mais serenos a esse respeito, que sempre traz à tona tantas preocupações e angústias inúteis.