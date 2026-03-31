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Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (31)

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta terça-feira, 31 de março de 2026, de acordo com cada signo

Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)
Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há pessoas que semeiam divisões e confrontos, e sua alma é sensível a essa onda, se enfurecendo e tomando partido, porém, nesta parte do caminho seria interessante você andar com mais cuidado e precaução.

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TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que não se pode dominar não é necessariamente algo que você deva temer. Ao contrário, se você se entregar com confiança aos mistérios da vida, perceberá que os temores eram todos ilusórios. Melhor parar com isso.

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GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seu bem-estar particular está atrelado ao bem-estar das pessoas com que você se relaciona nesta parte do caminho. O espírito grupal há de prevalecer para que tudo corra direito, e o egoísmo habitual ser diminuído.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De vez em quando, como agora, é propício você deixar de lado o pudor e se expor mais, em busca de resultados concretos. Agora é quando sua alma pode colher esses resultados, proporcionais ao quanto você se expor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quanto mais ampla for sua percepção do que acontece, maiores serão suas chances de encontrar a tacada certa para que tudo seja favorável a você. As pessoas de mente estreita provocam problemas desnecessários. Atrasam tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que até pouco tempo atrás era objeto de preocupação financeira, pode neste momento se tornar a oportunidade para você melhorar suas perspectivas. Transcenda as preocupações, descubra as chances.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As mesmas pessoas que já significaram boas perspectivas para você em outras épocas, podem se mostrar de um jeito completamente diferente nesta parte do caminho, porém, é importante não tirar conclusões precipitadas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Essa sensação de que algo vai dar errado pode não ser pertinente aos seus planos pessoais, mas algo que circula pela alma do mundo e que, neste momento intenso, sua alma individual percebe com mais clareza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A felicidade continuará elusiva na mesma medida que você a buscar exclusivamente para si, porque se você se dedicar a buscar o bem-estar do maior número possível de pessoas, descobrirá o mistério da felicidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Concluir esta fase requer que você preste atenção aos detalhes que não são concretos, mas sutis, emocionais, daquele tipo que normalmente sua alma foge. É nessa realidade invisível que está a chave que busca.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas conversas que precisam ser resolvidas encontram neste momento uma, ou talvez várias oportunidades de se chegar a um entendimento. Nada fácil, porque ainda há emoções intensas demais circulando.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coordene os assuntos financeiros da melhor maneira que seu entendimento alcançar, de modo a sua alma e corpo ficarem mais serenos a esse respeito, que sempre traz à tona tantas preocupações e angústias inúteis.

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Por Correio Braziliense
postado em 31/03/2026 04:00
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