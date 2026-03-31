Mãe expõe conteúdo machista de filho e dá bronca pública: "Está errado"

Fernanda Cunha resolveu se pronunciar no perfil do filho: "É meu filho, mas está errado" - (crédito: Reprodução/TikTok)

Após encontrar postagens com frases machistas nas redes sociais do próprio filho, de 15 anos, uma mãe resolveu compartilhar os posts com uma “bronca virtual”. “Ele quer viralizar, agora ele vai viralizar, porque essa não é a educação que eu dou pra ele”, afirmou a manicure Fernanda Cunha.

A mulher tomou conhecimento dos conteúdos por meio da cunhada, que viu um vídeo do garoto no TikTok e mostrou para ela. Na publicação, a foto do adolescente aparecia junto à frase “mulher é igual roupa, se não for a preferida nós empresta pros amigos”. A conta apresentava ainda uma série de comentários sobre mulheres e apologia ao uso de drogas ilícitas.

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Após tomar conhecimento, Fernanda resolveu se pronunciar no perfil do filho. “Quero saber que mulher que ele tem se ele nem se banca”, disse. “Qual vai ser a mulher que vai se sujeitar a ficar com isso aqui? É meu filho, mas está errado”.

Fernanda ainda afirmou que está “criando um homem, não um moleque” e que esse tipo comportamento deve ser cortado desde cedo. “A educação vem de casa , porém as influências podem corromper”, declarou em outro post.

Em novas atualizações, ela conta que teve diversas conversas com o menino, que está proibido de usar redes sociais. No diálogo, o menino justificou que aquele era apenas um conteúdo e que “todo mundo estava fazendo”. “Eu, como mãe, tenho que instruir sobre o que é certo e o que é errado”, comentou. “Em um país que mata muitas mulheres, não é legal fazer o que ele fez para viralizar”.

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A atitude gerou uma onda de apoio entre diversas mulheres, que parabenizaram e orientaram a olhar também os vídeos republicados pelo filho. Outras mães de adolescentes viram a história como um alerta para ficar de olho nas redes sociais dos próprios filhos.

Com a visibilidade, ela aproveitou para ressaltar a importância de educar os meninos para o combate à masculinidade tóxica. “Educar um menino é proteger uma mulher”, conclui.