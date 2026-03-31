Prêmio Jabuti abre categoria para influenciadores digitais de livros

O Prêmio Jabuti, um dos mais antigos e prestigiados da literatura brasileira, terá uma categoria para influenciadores digitais de livros a partir deste ano. Segundo anúncio feito nesta terça-feira (31/3) pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a nova modalidade é voltada para pessoas ou iniciativas que contribuem para a valorização do livro a partir de conteúdos produzidos na internet. As inscrições para as 23 categorias do prêmio Jabuti 2026 estão abertas até às 18h do dia 19 de maio.

Nomeada Incentivo à Leitura — Cultura Digital, a categoria, diferente das outras, será escolhida por votação popular. A primeira etapa abre possibilidade para qualquer pessoa indicar criadores de conteúdo. Depois, um júri especializado seleciona 10 nomes para escolha do público. O vencedor recebe R$ 5 mil e uma estatueta. Uma pesquisa divulgada neste mês pela CBL, feita em parceria com a consultoria Nielsen, apontou que 37% dos leitores acompanham criadores de conteúdo a respeito de livros na internet e 22% deles descobrem lançamentos literários por esse meio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Outra mudança anunciada para premiação é a possibilidade de que candidatos às categorias “Escritor Estreante – Poesia” e “Escritor Estreante – Romance” também disputem “Livro do ano”. O autor poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL, além de receber R$ 70 mil.

A 68ª edição do Prêmio Jabuti inclui 23 categorias, distribuídas em quatro eixos. No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante – Poesia, Escritor Estreante – Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário. No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar. O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução. Já o eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura – Cultura Digital, Incentivo à Leitura – Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.