Ana Furtado revela emoção no Fábrica de Casamentos: Chorei em quase todos os episódios - (crédito: Reprodução/SBT)





Após quatro anos fora da grade do SBT, o Fábrica de Casamentos, que foi interrompido em 2020 por conta da pandemia de COVID-19, retorna com uma nova temporada. À frente da atração, Ana Furtado enfrenta o desafio de apresentar o primeiro reality show em sua carreira e afirma que é impossível não se emocionar com as histórias apresentadas. Chorei em quase todos os episódios, revelou.

A nova fase estreia em 1º de abril, com episódios semanais exibidos tanto na TV quanto no streaming. No Disney+, o público terá acesso a versões estendidas, com cenas inéditas e bastidores detalhados. O retorno também reúne nomes já conhecidos do Fábrica de Casamentos: ao lado de Ana, seguem Beca Milano (confeiteira), Lucas Anderi (estilista) e Mari Dedevits (party planner), responsáveis por transformar sonhos em realidade em apenas sete dias.

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O diretor Marcelo Kestenbaum destacou que o programa passou por mudanças significativas após a pausa causada pela pandemia. "É um projeto que me deixa muito feliz em retomar. Fizemos ajustes radicais, mas sem perder a essência. Já no primeiro episódio teve choro", adiantou.

Entre as novidades, está a ampliação da diversidade de histórias. Um dos episódios traz o casamento de Pepita, mulher trans. "Queremos mostrar histórias reais, sem distinção de gênero, e receber ainda mais inscrições de casais LGBT", explicou o diretor.

A dinâmica permanece: a cada episódio, um casal tem sete dias para realizar o casamento, com apoio dos especialistas. O processo inclui desde o vestido até o bolo que, segundo Beca Milano, continua sendo um dos maiores desafios. "Cada bolo é mais complicado que o outro. Eu adoro isso, porque exige planejamento e criatividade. Além de bonito, tem que ser delicioso", disse.

Lucas Anderi ressaltou que o programa retorna mais sensível ao público, sem perder identidade. "Sempre pediram a volta. Vai ter acidez, mas de forma mais acolhedora, menos dura do que antes", afirmou.