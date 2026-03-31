Projeto junta DJ e maestro para revisitar obra de Chico Buarque

Felipe Poeta firma parceria com Alê Siqueira para a produção de uma releitura da obra de Chico Buarque. - (crédito: Marcel Lapa/Divulgação)

Felipe Poeta, DJ e produtor musical, firma parceria com o produtor e maestro Alê Siqueira para a produção de uma releitura da obra de Chico Buarque. Alê Siqueira é vencedor de três Grammys e também já trabalhou ao lado de artistas como Marisa Monte, Tribalistas, Ana Carolina, Carlinhos Brown, Chico Buarque e Elza Soares ao longo da carreira.

Felipe Poeta comenta que a colaboração com Alê acontece desde a origem do trabalho. “Ter o Alê ao meu lado nesse projeto é como abrir um portal entre referências que me formaram e o som que eu quero construir daqui pra frente. Revisitar a obra do Chico é uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade de trazer essa poesia para uma linguagem que dialogue com o agora… com a rua, com a pista e com a nova geração”, comenta.

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Segundo Alê, o grande desafio do projeto é aproximar de forma natural as diferentes gerações musicais. “Esse disco é muito desafiador porque parte de uma missão delicada: aproximar dois universos distintos da música brasileira, a música popular e a nova geração do funk, do trap e da música urbana contemporânea”, expõe.

A aproximação entre Felipe e Siqueira tem o objetivo de promover trocas entre repertórios, trajetórias e visões artísticas complementares. Entre os artistas já confirmados, estão Xamã, Budah, Wiu, Cabelinho, Melly, Tuto, Nega Gizza e Vandal, representantes da música urbana e periférica no projeto. A data de lançamento ainda não foi definida.