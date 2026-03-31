Diogo Nogueira traz participação de Hamilton de Holanda para show em Brasília

O cantor Diogo Nogueira se apresentará no dia 10 de abril, na turnê inédita Infinito Samba, no Ulysses Centro de Convenções. O espetáculo celebra duas décadas de trajetória do artista e reúne sucessos da carreira, releituras e novas composições. Em Brasília, o show contará com a participação especial de Hamilton de Holanda, bandolinista e compositor brasileiro.
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Hamilton é parceiro musical de longa data de Diogo. Os artistas já dividiram o álbum Bossa Negra, lançado em 2014, que originou uma turnê nacional e internacional. A colaboração reforça o caráter afetivo do show, que aposta em novos arranjos e na fusão entre tradição e modernidade do samba.
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A turnê é uma parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), que receberá parte dos ingressos em todas as cidades por onde o espetáculo passar. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura por meio da atuação social da organização. Em Brasília, o público acompanhará Diogo em conjunto com banda e orquestra, em uma proposta que valoriza o samba de raiz com abordagem contemporânea.
Serviço
Infinito Samba
No dia 10 de abril, às 22h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital. Classificação indicativa 18 anos, menores poderão entrar apenas acompanhados dos responsáveis legais.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco
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