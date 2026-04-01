Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (01/4)

Lua Cheia em Libra

Data estelar: Lua Cheia em Libra.

O planeta Terra tem espaço abundante, mas como cada pessoa segue a orientação que seu egoísmo determina, a conta não fecha, porque o individualismo é espaçoso e folgado, se dá direitos exclusivos e divisivos. Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera casualidade, é assim que as coisas estão.

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A primeira Lua Cheia do ano é por onde se canalizam as potências criativas que poderíamos aproveitar para distribuir bênçãos e graças, que se multiplicariam através dos relacionamentos, a verdadeira razão de ser da abundância que imaginamos deva ser exclusiva.

A exclusividade, de tanto excluir, determina divisões, confrontos, discórdias e todas as formas de distorção do que, de outra maneira, seria o paraíso aqui na Terra.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide para que ninguém envolva você em conflitos que não sejam estritamente necessários, porque ficar brigando por picuinhas é algo que as pessoas fazem sem medir o estresse que provocam para si próprias. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de que a intensidade que circula nesta hora afeta seus nervos, e não do melhor modo possível, esse momento vai passar, e se você não pirar demais, não vai deixar rastros negativos atrás de si. Confie.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer o que você quer e colher bons resultados por isso só poderia acontecer se você tiver em mente o bem-estar da maior quantidade possível de pessoas envolvidas nesta parte do caminho. É uma questão coletiva.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que você tenha de suportar uma tensão bastante grande, mesmo assim o momento é oportuno para você se expor mais, porque dessa forma você atrairá a atenção das pessoas que contribuirão com seus planos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sua percepção dos acontecimentos em curso anda se ampliando, e isso é muito bom, porque desanuvia as preocupações e abre perspectivas novas, que sempre estiveram ao alcance da mão, mas que não eram percebidas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há pessoas que não têm nada para fazer além de perturbar as outras, mas o fazem com ar de que estão certas e que precisam dar uma lição a alguém. Procure ser indiferente a essas pessoas, mesmo que incomodem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando acontecer de as pessoas provocarem contrariedades, evite tirar conclusões precipitadas, porque há um nervosismo no ar que nem todo mundo sabe administrar direito e, ao contrário, induz a fazer trapalhadas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem tudo que você sente há de ser tratado como algo pessoal, porque sua alma é sensível o suficiente para estar conectada à alma do mundo, e do jeito que anda o mundo não são boas sensações que se experimentam.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seus anseios particulares precisam ser coordenados com os anseios das pessoas que fazem parte do seu caminho, porque em busca do bem-estar do maior número possível de pessoas é que se encontra a felicidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há todo um mundo invisível aos olhos, mas que é tão real quanto o visível. É nessa realidade sutil que sua alma encontrará a chave que tanto busca nos fatos concretos, mas que não se encontra aí. Chegada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para concluir o que sua alma não precisa continuar carregando, será necessário você fazer algumas concessões, mas sem que essas pesem depois na forma de arrependimento. Livre-se de tudo, mas conserve o que interessa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Esta Lua Cheia é uma ótima oportunidade para você tratar essa ansiedade que sempre surge quando o assunto são as finanças. Você não precisa de grandes riquezas para ter segurança, você precisa confiar mais em você.