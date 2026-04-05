Daniel Santiago e Pedro Martins vão tocar em festival de Eric Clapton

O brasiliense Daniel Santiago, violonista, guitarrista, compositor e arranjador, tem quase 30 anos de carreira. Daniel começou no final dos anos 1980 e teve bandas de metal até conhecer um grande músico nos anos 1990. Hamilton de Holanda e Daniel montaram um projeto e depois disso, trabalharam juntos por mais de 10 discos. Daniel também foi diretor musical do grupo Teatro Mágico, trabalhando em seis álbuns. O brasiliense criou um duo com o guitarrista Pedro Martins, que abriu portas para grandes eventos.

"Em 2019, a gente recebeu um convite do Eric Clapton, que tinha ouvido o nosso disco chamado Simbiose. E ele ouviu por causa de um guitarrista alemão com quem o Pedro estava começando a trabalhar", conta Daniel. A dupla foi chamada para participar do evento Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival, que este ano9 será realizado em Austin (EUA) e reúne os melhores guitarristas do mundo.

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O convite para o festival se estendeu para o ano seguinte, e Eric Clapton e Daniel Santiago viraram colegas de trabalho. "A gente foi convidado para participar de um single dele, depois eu gravei no disco do Eric Clapton, três faixas no último disco, tem duas que eu sou músico e tem uma que me colocaram como featuring", comenta o brasiliense.

Em 2024, Eric Clapton veio ao Brasil, e Daniel Santiago estava com ele, tocando para uma multidão de cerca de 50 mil pessoas no Allianz Parque. Para 2026, Daniel Santiago e Pedro Martins estarão mais uma vez no festival Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival. "É sempre uma alegria, a ficha nem sempre cai, é uma coisa tão grande", comenta Daniel.

Será a terceira vez que os brasileiros participam do festival. "A gente já está mais familiarizado com o ambiente, com a situação, com as pessoas. É uma alegria imensa de dois brasileiros, eu e o Pedro Martins. A gente iniciou uma amizade há muito tempo atrás, e a gente não fazia ideia que chegaria tão longe", finaliza Daniel.