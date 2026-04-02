Taylor Swift está com planos grandiosos para o casamento com Travis Kelce, previsto para o dia 13 de junho. A cantora e o jogador, no entanto, ainda não distribuíram os convites para a cerimônia.
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Segundo informações da revista US Weekly, eles estão optando por informar os amigos e familiares da data e o local, "mesmo que nada formal tenha sido enviado". Além disto, apesar da fama e os dos holofotes, o casal não pretendem transformar o evento também em algo gigantesco.
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A expectativa é de que a celebração possua em torno de 150 convidados, e claro, entre estes estarão presentes outros famosos. "Não será um casamento enorme, mas haverá muitas celebridades", apontou a reportagem, que mencionou nomes como: Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, as Haim, Zoë Kravitz, entre outros.
"Eles ficaram indo e voltando entre convidar todo mundo e manter algo pequeno e privado. Por enquanto, reduziram a escala. Não vai mais ser uma super festa gigantesca", disse outra fonte anônima ouvida pela reportagem internacional.
O texto Luxo, discrição e sem holofotes: Taylor Swift e Travis Kelce planejam casamento intimista foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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