Choro Piloto traz samba e choro para a Torre de TV a partir de 11 de abril

O projeto Choro Piloto anima a Torre de TV em todos os segundos sábados do mês a partir do próximo dia 11. - (crédito: Divulgação)

A iniciativa Choro Piloto retorna à Torre de TV para animar os sábados com choro e samba. O projeto volta a ser realizado a partir do próximo dia 11de abril, das 12h às 16h, na Feira da Torre de TV. O Choro Piloto foi criado em 2018, em um bar no Conic, e mantém sua essência de reunir estilos musicais brasileiros e promover atividades culturais. A entrada é gratuita.

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A apresentação será conduzida por Gabriela Onanga, a MC Onanga, e a música fica por conta dos grupos Choro Raíz, Samba da Rai e convidados selecionados em cada edição. Os eventos serão realizados mensalmente, sempre no segundo sábado do mês.

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O Choro Raíz, formado pelo cavaquinista Lucas Parente, ao lado de Mateus Timponi (pandeiro), Felipe Nunes (bandolim) e Franco Carneiro (violão), mergulha em clássicos de Pixinguinha e Jacob do Bandolim, além de canções próprias, que misturam traços tradicionais do choro, com um pouco da sonoridade atual. O grupo Samba da Rai é comandado pela cantora e compositora Rai Santana e se destaca pela atividade artística e atuação educadora.

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Serviço

A partir de sábado (11/4), das 12h às 16h, todo segundo sábado do mês, na Feira da Torre de TV. A entrada é gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel