Com show gratuito, Márcia Tauil e Gog lançam podcast sobre música

Durante os 40 anos de carreira, Márcia Tauil viveu diversas transformações na forma de fazer música. A cantora agora pretende dividir aprendizados e criar pontes entre artistas com o PodSin. O podcast é feito em parceria com o Sindicato dos Bancários e propõe diálogos sobre música. A data de início do podcast será divulgada em show no dia 16 de abril, às 20h, que terá GOG, Jonathas Pingo, Misael da Hora, Rildo Hora, Nelson Faria e Luan Almeida. A entrada é gratuita.

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Apresentado por Márcia Tauil e com curadoria do rapper Gog, o podcast terá episódios mensais de 45 minutos. “A proposta central é criar pontes entre gerações, conectando artistas já consagrados a talentos emergentes, e transitar com fluidez por gêneros que vão da MPB ao hip hop”, antecipa Tauil. Os temas vão desde dificuldades práticas enfrentadas nos primeiros passos da profissão a etarismo na arte.

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A internet, argumenta Tauil, diminuiu a dependência das grandes gravadoras e abriu caminho para muitos artistas. No entanto, ela classifica que “o mundo digital oferece uma facilidade dúbia”. “A concorrência se torna muito maior e a luta continua muito difícil, fazendo com que o trabalho de cada um pareça, muitas vezes, apenas uma gota no oceano”, completa.

O público alvo são artistas independentes, músicos em início de carreira, talentos da periferia e profissionais do setor cultural. O podcast também pretende dialogar com ouvintes que valorizam a arte brasileira autêntica e que têm curiosidade pelos bastidores da produção musical. “É uma ferramenta poderosa para fortalecer a música independente”, diz Tauil.





Serviço



Show de GOG, Jonathas Pingo, Misael da Hora, Rildo Hora, Nelson Faria e Luan Almeida, no dia 16 de abril, às 20h, no Teatro dos Bancários. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel