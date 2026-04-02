Supla comanda festival gratuito em Ceilândia neste fim de semana

Ter atitude, falar as coisas em que acredita e ser o mais honesto consigo são características indispensáveis para manter uma carreira musical de 40 anos, diz Supla. O roqueiro se apresenta neste sábado (4/4) no RockCei, festival gratuito que completa 10 anos. As bandas de São Paulo Inocentes, The Mönic e Worst também são atrações do evento, realizado na Casa do Cantador, que continua no domingo (5/4), sempre das 15h à meia-noite.

Supla traz repertório do último álbum, Nada foi em vão, de 2025, e clássicos como Garota de Berlim e Humanos, da época da banda Tokyo, e Motocicleta endiabrada, Japa Girl e Green hair, da carreira solo. O músico paulistano também vai incluir covers de Beatles, Billy Idol e David Bowie, artistas que o influenciaram. “É um show muito divertido, com muita alegria para o público”, promete Supla.

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Integrante da Plebe Rude e do Inocentes, banda que fundou em São Paulo, o músico Clemente é outro destaque do RockCei. Com músicas do disco Pânico em SP, que completa 40 anos, ele renova os votos com o punk. “Pode ser hoje, no passado ou no futuro, não importam as condições, se o rock está fazendo sucesso ou não, a gente vive o rock”, afirma o vocalista.

Arqvirus, Black Jack, Breena, Drenna, Guizão, P-40, Terno Elétrico, Alcoholic Vórtex, Arvak, Death Slam, Mofo, Mystifier, N.W.77, Nume Consense, Siegrid Ingrid e Summa são outras atrações do evento, financiado por meio da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, que também reúne artesanato, gastronomia e mural de grafite.

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A proposta de valorizar a cena do rock independente norteou a criação do RockCei, 10 anos atrás, por Aridicto Carvalho. O que antes era um programa de rádio, passou a dar nome ao festival. O RockCei mantém um canal no YouTube, com web rádio 24 horas.

Serviço

RockCei, neste sábado (4/4) e domingo (5/4), das 15h à meia-noite, na Casa do Cantador (Ceilândia). Entrada gratuita. Doação opcional de alimentos e absorventes.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel