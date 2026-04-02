Nova fase do Fábrica de Casamento no SBT estreia em 3º lugar de audiência

Nova fase do Fábrica de Casamento no SBT estreia em terceiro lugar no ranking de audiência - (crédito: Observatorio da TV)





O Fábrica de Casamento iniciou na noite desta quarta-feira (01) sua quinta temporada no SBT. A nova fase do reality chega após mais de cinco ano do término da quarta temporada, em 2020, por conta da pandemia de Covid-19.

Com média prévia de 2,7 pontos de audiência, a estreia da temporada 2026 do Fábrica de Casamentos não conseguiu garantir a vice-liderança para o SBT. No mesmo horário, a Record, com a novela Chamas do Destino, conquistou 3,0 pontos e segurou o segundo lugar. A Globo permaneceu na liderança com 14,5, exibindo parte do BBB 26 e do especial LED.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: João Guilherme relata preocupação com exposição dos filhos de Zé Felipe



O retorno do reality trouxe mudanças importantes na apresentação: agora sob o comando de Ana Furtado, o formato passa a ser realizado em parceria entre SBT e Formata com exibição extra pelo Disney+. Ao lado dela, seguem nomes já tradicionais da produção Beca Milano na confeitaria, Lucas Anderi como estilista e Mari Dedevits como party planner.

Além da troca de apresentadora, a temporada também aposta em uma estratégia de distribuição híbrida. Os episódios serão exibidos semanalmente tanto na televisão quanto no streaming, ampliando o alcance do conteúdo. No Disney+, cada capítulo contará com uma versão estendida e exclusiva, incluindo cenas inéditas e detalhes adicionais dos casamentos mostrados na TV.

A proposta é transformar o streaming em complemento direto ao material principal, oferecendo conteúdo expandido para quem acompanha sob demanda.

Sob direção de Marcelo Kestenbaum, a temporada terá 12 episódios. Criado pela Formata, que também assina a produção, o programa seguirá na grade do SBT às quartas-feiras, às 22h45. Com nova apresentadora, equipe técnica já consolidada e exibição simultânea com o Disney+, o projeto busca reposicionar a marca em um cenário de consumo fragmentado e manter o interesse do público ao longo da temporada.