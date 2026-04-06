SESI Lab recebe programação gratuita com arte e tecnologia

Entre os dias 2 de abril e 30 de maio, é realizada a quarta edição da residência artística Meu Lugar, no SESI Lab. Com uma programação gratuita, o projeto reúne oficinas e palestras que exploram temas como programação criativa aplicada à dança, produção audiovisual, dramaturgia em vídeo e criação de performances em ambientes digitais.

A proposta da iniciativa é estimular o uso da tecnologia no campo das artes. Voltadas principalmente para estudantes e profissionais da área, as oficinas exploram a relação entre dança e programação, a criação de coreografias em ambientes tridimensionais e o desenvolvimento de narrativas audiovisuais imersivas em vídeo 360 graus. Serão ministradas três oficinas, com limite de 20 alunos cada, e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram @nucleodepesquisadacena.

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Entre as palestras estão temas como a introdução à programação através da dança, com Iara Izidoro, no dia 11 de abril; corpo digital, com Diego Mac, em 2 de maio; tecnologia ancestral e afrofuturismo, com Ifádámiláre j yímiká (Louise), em 16 de maio; audiovisual expandido, com Jair Molina, em 23 de maio; e dramaturgia imersiva, com Juana Rondon, no dia 30 de maio. Todas as palestras são abertas ao público e começam às 10h.

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O projeto é realizado pelo ATOL — Núcleo de Pesquisa da Cena, com apoio do SESI Lab e patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura.





Serviço

Meu Lugar

No SESI Lab (Setor Cultural Sul), de 2 de abril a 30 de maio. Entrada livre. As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo Instagram @nucleodepesquisadacena.