Novo casal? Isabelle Drummond é flagrada em show de Zeca Veloso

Desde o início do ano, os dois já vinham sendo vistos em ocasiões semelhantes, como durante o Festival de Verão de Salvador - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A movimentação recente de Isabelle Drummond voltou a chamar atenção nas redes sociais após sua aparição em um evento musical. A atriz, de 31 anos, esteve presente no show de Zeca Veloso, de 34, e rapidamente surgiram especulações sobre um possível envolvimento entre os dois. Diante da repercussão, a equipe da artista decidiu se pronunciar para esclarecer os rumores que vinham ganhando força entre os fãs.

Segundo a assessoria de imprensa de Isabelle, não há qualquer relação amorosa com o músico. Em resposta direta, foi afirmado que Isabelle e Zeca são apenas bons amigos! Essa informação de affair não procede. A declaração busca encerrar as suposições que surgiram principalmente após a atriz prestigiar a apresentação do cantor no último sábado (4), no Teatro Carlos Gomes.

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Os boatos, no entanto, não começaram agora. Desde o início do ano, os dois já vinham sendo vistos em ocasiões semelhantes, como durante o Festival de Verão de Salvador, onde assistiram juntos ao show de Caetano Veloso. Na ocasião, Zeca participou da apresentação do pai, o que acabou reforçando a proximidade entre ele e a atriz aos olhos do público.

Histórico discreto e vida pessoal longe dos holofotes

Apesar da curiosidade em torno da vida amorosa, tanto Isabelle quanto Zeca mantêm perfis reservados. O último relacionamento assumido pela atriz foi com Tiago Iorc, encerrado em 2015. Desde então, ela evita expor sua intimidade. Já o cantor, ainda mais discreto, nunca tornou público nenhum romance. Com isso, mesmo diante das especulações, tudo indica que a relação entre os dois segue apenas no campo da amizade, longe de qualquer confirmação de namoro.