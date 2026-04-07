Artemis II: confira 10 canções que falam sobre a Lua

Ao longo da história da música, inúmeras canções citam o satélite natural da Terra - (crédito: Reprodução NASA)

Com a passagem da missão Apolo II pela órbita da Lua, o único satélite natural da Terra voltou a ser um dos assuntos mais comentados do planeta. A nave lançada no dia 1º de abril de uma base da Nasa na Flórida, Estados Unidos, foi tripulada pelo comandante Reid Wiseman, e os astronautas Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Em homenagem à ida dos astronautas da Nasa em direção à Lua, o Correio preparou uma lista com 10 músicas que falam sobre a Lua. Confira:

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Fly Me to the Moon (1964)

Canção romântica do cantor norte-americano Frank Sinatra, que usa a Lua como metáfora para um amor ideal, expressando desejo de conexão profunda.

Talking to the Moon (2010)

A música escrita por Bruno Mars fala sobre solidão e saudade, em que o cantor conversa com a Lua como uma forma de lidar com a ausência de alguém amado.

Moonlight Sonata (1801)

Apesar de não ter propriamente uma letra, a melodia é uma peça instrumental melancólica e introspectiva, frequentemente associada à luz da Lua e a sentimentos profundos e contemplativos. A melodia foi feita por um dos maiores compositores e pianistas de todos os tempos, o alemão Ludwig van Beethoven.

Harvest Moon (1992)

Uma canção suave sobre amor duradouro composta pelo cantor canadense Neil Young. A música celebra a conexão entre duas pessoas sob a luz da Lua cheia.

Dancing in the Moonlight (2000)

Composta pela banda Toploader a canção traz uma atmosfera leve e feliz, descrevendo momentos de alegria e união sob a luz do luar.

Pink Moon (1972)

Pink Moon é uma música curta e enigmática, com tom introspectivo, que usa a Lua como símbolo de mudança e passagem do tempo. A canção pertence ao cantor Nick Drake, que fez sucesso nos EUA durante o início dos anos 1970 mas acabou morrendo ainda jovem, de overdose por antidepressivos, em 1974.

Lua e Estrela (1981)

Lua e estrela é uma canção delicada e romântica que usa os astros do céu noturno para falar de amor, desejo e conexão, com uma atmosfera suave e intimista. A música foi composta por Caetano Veloso.

The Killing Moon (1984)

The Killing Moon é uma música com um tom um tanto quanto sombrio e poético, que aborda destino, inevitabilidade e forças misteriosas ligadas à Lua. A canção é de autoria da banda de rock de Liverpool, Echo & the Bunnymen, que fez sucesso no Reino Unido durante meados dos anos 1970 e 1980.

Blue Moon (1961)

Essa é uma clássica canção sobre solidão que se transforma em esperança quando o amor finalmente aparece sob a “Lua azul”. Uma linda música para os apaixonados, composta pelo grupo musical The Marcels.

Lua de Cristal (1990)