Mudança radical: ator de Três Graças perdeu 60 kg sem cirurgia bariátrica

André Mattos passou por uma verdadeira transformação corporal no corpo nos últimos anos - (crédito: Observatorio da TV)





André Mattos, atualmente intérprete de Jairo em Três Graças, novela das nove da TV Globo, passou por uma verdadeira transformação nos últimos anos. Ele foi o convidado do Encontro com Patrícia Poeta, exibido nesta segunda-feira (6/4), e revelou que perdeu 60 kg nos últimos anos. Ele também explicou um pouco da jornada de emagrecimento.

Durante a entrevista, André destacou que não fez nenhum tipo de cirurgia, e todo o processo foi demorado, mas feito com acompanhamento especializado. Perdi 60 kg com acompanhamento médico profissional com a dra. Evelyn Mendes, um beijo, disse o ator ao comentar a transformação no programa matinal da Globo.

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Nas redes sociais, André também costuma compartilhar detalhes da jornada de emagrecimento e celebrar cada etapa da mudança de hábitos. Em publicações no Instagram, ele falou anteriormente sobre a disciplina necessária para manter os resultados e até brincou sobre a dificuldade em resistir aos doces.

O artista também fez questão de esclarecer que a transformação não envolveu cirurgia bariátrica. Meu processo de emagrecimento e melhoria da qualidade de vida não passou por bariátrica. E, claro, não foi rápido. Foi um projeto de longo prazo. Com reeducação alimentar, acompanhamento médico, nutricionista, planejamento de exercícios diários e, principalmente, consciência, escreveu o ator ao mostrar o antes e depois da mudança.