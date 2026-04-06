Virginia Fonseca completa 27 anos: veja antes e depois da fama da influenciadora - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Aos 27 anos, a influenciadora Virginia Fonseca possui uma trajetória de grande impacto nas redes sociais e nos negócios. Nascida em 6 de abril de 1999, nos Estados Unidos, e criada em Minas Gerais, ela começou com vídeos simples na internet e, ao longo dos anos, transformou sua imagem em uma marca poderosa. Hoje, além de influenciadora, também atua como empresária e já passou pela televisão, ampliando ainda mais sua presença no entretenimento.

Antes da fama, Virginia produzia conteúdos mais espontâneos, com poucos recursos e foco no cotidiano. Essa fase inicial foi essencial para construir uma base fiel de seguidores, que acompanharam de perto sua evolução. Com o crescimento, ela passou a investir em estratégia, estética e posicionamento, tornando sua imagem mais profissional e alinhada ao mercado publicitário e empresarial.

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As transformações físicas também acompanharam essa nova fase e seguem acontecendo até os dias atuais. A influenciadora já revelou ter feito procedimentos como mastopexia com troca de próteses de silicone e correção de hérnia umbilical após as gestações, além de tratamentos estéticos frequentes no rosto, como laser de CO2, bioestimuladores de colágeno e técnicas para melhorar textura e firmeza da pele. Nos últimos meses, ela também investiu em procedimentos corporais, como harmonização glútea com uso de ácido hialurônico e bioestimuladores, além de tecnologias de radiofrequência para definição e flacidez. Em 2025 e 2026, Virginia chegou a mostrar nas redes o processo intenso de recuperação de tratamentos dermatológicos, com vermelhidão e sensibilidade na pele, reforçando sua transparência sobre os cuidados estéticos.

Na vida pessoal, sua trajetória também passou por mudanças recentes. Após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe em 2025, ela seguiu em destaque na mídia, assumindo novos rumos tanto na carreira quanto na vida amorosa. Ao mesmo tempo, ganhou ainda mais visibilidade ao ser anunciada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026, reforçando sua presença em grandes eventos nacionais.

Aos 27 anos, o antes e depois de Virginia Fonseca vai muito além da aparência. A influenciadora representa uma evolução que mistura imagem, estratégia e negócios, saindo de uma criadora de conteúdo simples para uma das personalidades mais influentes do país, com forte impacto na cultura digital brasileira.