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TCU promove palestra com curadoras da exposição de Tarsila do Amaral

A roda de conversa integra a exposição ‘Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral’, em cartaz no TCU

Operários, pintura de Tarsila do Amaral - (crédito: João Pedro Carvalho CB/DA Press)
Operários, pintura de Tarsila do Amaral - (crédito: João Pedro Carvalho CB/DA Press)

O Centro Cultural TCU realiza neste sábado (11/4), às 15h a palestra Tarsila hoje — curadoria, circulação e diálogos contemporâneos, com as curadoras Karina Santiago, Rachel Vallego e Renata Rocco. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. 

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A roda de conversa parte da exposição Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral e propõe uma reflexão sobre a atualidade da artista e de suas reverberações estéticas, sociais e políticas na contemporaneidade. Além de revelar o processo por trás dos bastidores da curadoria e explicar sobre uma das principais artistas modernistas latino-americanas. 

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Com visitação gratuita, a mostra reúne mais de 60 obras originais, além de uma sala imersiva com projeções das pinturas Abaporu, A Cuca e Antropofagia. A exposição ficará em cartaz até o dia 10 de maio, todos os dias da semana, das 9h às 18h. 


Serviço

Tarsila hoje — curadoria, circulação e diálogos contemporâneos

No Centro Cultural TCU (Setor de Clubes Sul), neste sábado (11/4), às 15h. Entrada gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Saiba Mais

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/04/2026 11:13
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