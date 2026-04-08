Ilustrador brasiliense de HQ da Marvel apresenta novo trabalho neste sábado

Em março de 2025, o desenhista brasiliense Tiago Palma recebeu o convite para ilustrar, pela primeira vez, uma história em quadrinhos da Marvel: Os novos vingadores. No mesmo ano, colaborou na quarta edição de Morte do Surfista Prateado e, quando estava concluindo os dois trabalhos, foi convidado a assumir o cargo de artista principal do novo lançamento da empresa. Na época, não sabia qual seria o título da revista, apenas que se tratava dos X-Men — X-Men United e seria lançada sete meses depois, em março de 2026.

Neste sábado (11/4), Tiago promove uma comemoração pelo lançamento da revista na Oto Livraria (302 Norte), às 18h. No evento, o público poderá adquirir cópias autografadas das HQs e participar de um bate-papo com o ilustrador.

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Para Palma, a principal diferença entre X-Men United e os outros trabalhos da carreira é o desafio de encontrar um tom próprio em meio a ilustrações de personagens icônicos e aprender o que faz com que cada um seja único. “Fazer isso em uma revista com mais de 20 personagens ao mesmo tempo é muito difícil, até porque não tivemos muito tempo para uma longa exploração antes de começar”, conta. “É ir descobrindo mesmo pelo que já tenho na memória afetiva e descobrir pelo que acontece nas páginas.”

Palma prefere não definir o próprio estilo: isso, explica, é algo que o público vê melhor do que ele. “Cada história e temática pede por uma abordagem diferente. Da ação ao terror ou ao drama… Vou aplicar técnicas diferentes para trazer a ambientação que sinto que vai caber melhor naquela narrativa para dar a melhor experiência ao leitor”, afirma. O tamanho da empresa, nesse caso, é irrelevante: “Até agora, não me pediram para alterar meu estilo ou adaptar a alguém.”

Em comparação a X-Men United, a equipe de Os novos vingadores era pequena. “Isso já permite que seu foco seja mais concentrado sobre aqueles personagens e como desenvolver e aprender a interpretá-los”, diz. Palma também tinha o auxílio de Ton Lima, artista principal da revista. “Tive uma pequena chance de brincar com os personagens, mas sabendo que quem carregava a responsabilidade maior da série era o Ton. Apesar de saber o peso que é mexer com figuras tão queridas e conhecidas, o holofote principal não estava em mim.”

Com o novo trabalho, passou a interagir com o público de uma forma diferente. “As pessoas são muito envolvidas com tudo que acontece com eles e são muito apaixonadas pelo time. Então, eles têm opiniões muito fortes sobre os rumos das histórias e os artistas envolvidos. Essa repercussão é uma diferença enorme para mim”, reflete sobre a primeira experiência como artista principal.

Para a sequência da carreira, Palma afirma já ter ideias para o futuro e convites para novas colaborações. Mesmo assim, garante a continuação do trabalho com os mutantes da Marvel: “Por enquanto, meu futuro ainda é em X-Men United e já é bastante coisa pra fazer!”

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Serviço

Sessão de autógrafos e bate-papo com Tiago Palma

Neste sábado (11/4), às 18h, na Oto Livraria (302 Norte).





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel