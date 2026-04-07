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Teatro Vila Velha promove Mostra para comemorar intercâmbio cultural

A programação conta com grupos de diferentes regiões: Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro e Lauro de Freitas

Espetáculo Pariré da Cia Operakata, de Vitória da Conquista - (crédito: Diney Araújo)
Espetáculo Pariré da Cia Operakata, de Vitória da Conquista - (crédito: Diney Araújo)

A Mostra Teatro de Cabo a Rabo realiza mais uma edição, de 9 a 12 de abril, para celebrar os 24 anos de intercâmbio cultural do Teatro Vila Velha, na Bahia. A programação exalta a diversidade e a pesquisa das artes cênicas contemporâneas, ocupando o calendário com espetáculos vindos de Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro e Lauro de Freitas. 

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Entre as atrações, estão a Cia. Operakata, que celebra 24 anos de estrada vindo de Vitória da Conquista com o espetáculo Pariré, uma investigação sensível e crítica sobre os papéis femininos e as dinâmicas de desejo e transformação que moldam suas vidas. Um corpo de palavras, vindo de ilhéus, investiga as marcas simbólicas da infância. De Lauro de Freitas, o grupo Ereoatá Teatro de Bonecos apresenta Metamorfose, levando à cena as questões  de um senhor sertanejo em meio à seca. Para completar a cartografia de múltiplas identidades, A Patela Banda, de Porto Seguro, abre alas com O catador de histórias, inspirada na tradição oral. 

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Esta edição dedica um olhar especial às novas gerações com três espetáculos de classificação livre, que utilizam o teatro de bonecos e de sombras para dialogar com o público infanto-juvenil. Além dos espetáculos, a programação conta com outras atividades, como bate-papos após apresentações. 


Serviço

Mostra Teatro de Cabo a Rabo 

De 9 a 12 de abril no Museu de Arte da Bahia, em horários variados. Os ingressos custam R$30 (inteira) e podem ser retirados no site da Sympla ou na bilheteria local. Verificar classificação indicativa.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/04/2026 16:28
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