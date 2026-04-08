Após prisão, ex-bailarina do Faustão revela como reconstruiu sua vida: "Estou mais forte"

Natacha Horana foi presa em março de 2025 por lavagem de dinheiro - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Natacha Horana, conhecida por ter sido ex-bailarina do Faustão, relembrou o período que viveu quando foi presa. A influenciadora digital, que fez seu retorno ao Carnaval, como musa da Gaviões da Fiel, detalhou seu objetivo de ajudar outras mulheres que, assim como ela, também enfrentaram dificuldades.

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Foi muito difícil. Recomeçar depois de tudo o que eu vivi não é simplesmente voltar para a vida e fingir que nada aconteceu. Existe um processo interno muito profundo. Eu precisei reaprender muita coisa sobre mim, sobre as pessoas e sobre o mundo, iniciou ela, através do Instagram.

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A ex-bailarina do Faustão revelou que as experiências vividas a transformaram. Também precisei aceitar que eu não era mais a mesma pessoa de antes. Algumas coisas que antes faziam parte da minha vida já não faziam mais sentido. Alguns lugares, algumas rodas de amizade eu simplesmente já não me sentia pertencente, completou.

"Estou mais forte"

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Um ano depois eu posso dizer que estou muito mais forte emocionalmente e muito mais consciente de quem eu sou. Eu passei por momentos muito difíceis, de medo, de tristeza, de isolamento, e precisei me reconstruir aos poucos. Hoje eu me sinto mais madura. Ainda existem momentos em que algumas coisas mexem comigo, principalmente o julgamento das pessoas, mas eu aprendi a não deixar que isso defina quem eu sou, refletiu Natacha Horana.