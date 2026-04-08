Estação do Choro retorna com shows gratuitos no Sesc 504 Sul

O projeto Estação do Choro retorna ao Sesc Alberto Vilardo (504 Sul) com uma nova temporada. Com o tema Brasília encontra Pixinguinha, o evento começa nesta quinta-feira (9/4), às 18h15, na área externa do local. Além de Daniela, a primeira edição do projeto também conta com os músicos Tiago Tunes, Sérgio Morais, Nelsinho Serra e Mariana Sardinha. A entrada é gratuita.

Em homenagem ao mês do choro e ao aniversário de Brasília, o tema da primeira edição é Brasília encontra Pixinguinha. Alfredo da Rocha Vianna Filho, conhecido como Pixinguinha, foi um renomado compositor, considerado um pilar fundamental para o desenvolvimento do samba e a consolidação do choro.

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Na programação da temporada, haverá apresentações todas as segundas e quintas-feiras nos meses de abril a setembro, com três atrações regionais e pelo menos um convidado especial por apresentação. Todo o projeto será realizado na parte externa da unidade do Sesc Alberto Vilardo, gratuitamente, com venda de comidas e bebidas no local.





Serviço

Brasília encontra Pixinguinha

No Sesc Alberto Vilardo (504 Sul), dia 9 de abril. As apresentações acontecem às 18h15, com Tiago Tunes, Vinícius Vianna e Gabriel Carneiro; às 19h15, com Sérgio Morais, Mariana Sardinha, Vinícius Vianna e Gabriel Carneiro; e às 20h15, com Daniela Spielmann, Nelsinho Serra, Vinícius Vianna e Gabriel Carneiro. Entrada gratuita.