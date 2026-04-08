Filme sobre Bolsonaro expõe campanha de 2018 e ganha 1º pôster

Nesta quarta-feira (8/4), o ator Jim Caviezel — conhecido por interpretar Jesus em A Paixão de Cristo e prestar declarações antivacina — apresentou o pôster do filme Dark Horse (O Azarão, em tradução livre) e confirmou que a estreia está marcada para 11 de setembro de 2026. A produção acompanha a trajetória eleitoral de Jair Bolsonaro durante a disputa presidencial de 2018.

A imagem promocional aposta em uma construção simbólica: Caviezel surge caracterizado como o ex-presidente, com a faixa presidencial, posicionado diante do Palácio do Planalto. O ambiente carregado, com nuvens escuras ao fundo, antecipa o clima dramático que orienta o longa. Ao divulgar o material, o ator escreveu: “Se você se importa com as eleições, meu novo filme estreia no dia 11 de setembro de 2026“.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Filme sobre Bolsonaro poderá ser financiado com emendas parlamentares

A direção é de Cyrus Nowrasteh, que define o projeto como “um retrato honesto” do ex-presidente, com foco nos bastidores da campanha que o levou ao poder. Entre os episódios centrais da narrativa está o atentado sofrido por Bolsonaro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, quando foi esfaqueado.

O roteiro leva a assinatura do ator e deputado federal Mario Frias (PL-SP), ex-Secretário de Cultura e aliado de Bolsonaro. Ele sustenta que a proposta do filme é apresentar “a verdade” sobre os acontecimentos de 2018, com uma abordagem direcionada sobretudo a quem já se identifica com o ex-presidente.

Leia também: Beyoncé reage a uso ilegal de música em filme de Bolsonaro

O núcleo familiar do político também está representado no elenco: Marcus Ornellas interpreta Flávio Bolsonaro; Sérgio Barreto assume o papel de Carlos Bolsonaro; e Eddie Finlay vive Eduardo Bolsonaro.