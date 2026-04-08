Cena de nudez frontal no filme Pillion é censurada e vira assunto nas redes

Cena de nudez frontal do ator Alexander Skarsgård no filme Pillion é censurada e vira assunto nas redes sociais - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O lançamento recente do longa Pillion nos Estados Unidos acabou chamando atenção por um motivo além da própria história: mudanças significativas no conteúdo original para atender a classificações indicativas mais brandas. A produção, estrelada por Alexander Skarsgård e Harry Melling, chegou ao público com cortes que alteram momentos considerados mais explícitos.

Entre as mudanças mais comentadas está a remoção de uma cena de nudez envolvendo o personagem interpretado por Skarsgård. A versão exibida originalmente em festivais e alguns cinemas continha sequências mais intensas, tanto visualmente quanto na construção sonora, o que acabou sendo suavizado para o lançamento digital no país.

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De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, existem ao menos duas versões oficiais do filme. Uma delas, sem classificação restritiva, foi exibida em circuitos selecionados e festivais. Já a outra, adaptada para o grande público, passou por ajustes pontuais para se enquadrar na classificação mais comum do mercado americano, reduzindo elementos considerados sensíveis.

O caso reacende discussões sobre a forma como produções são editadas dependendo da plataforma ou região em que serão exibidas. Diferente do que acontecia décadas atrás, quando as mudanças eram mais limitadas, hoje um mesmo filme pode ter múltiplas versões adaptadas para streaming, exibições internacionais e até outros formatos específicos.

Mesmo com as alterações, Pillion segue despertando curiosidade pela proposta narrativa. A trama acompanha a transformação de um homem introvertido ao se envolver com um líder de gangue, explorando dinâmicas de relacionamento pouco convencionais e uma jornada de autodescoberta marcada por conflitos emocionais intensos.

Com estreia prevista nos cinemas brasileiros em abril, o filme chega cercado de expectativa, tanto pelo conteúdo quanto pela repercussão em torno das versões diferentes disponibilizadas ao público.

o alexander skarsgård esta tão gostoso em pillion passei o filme todo babando pic.twitter.com/65muZ8ZfMJ — gabriel (@elordiaoty) March 15, 2026