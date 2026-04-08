Thaís Carla se impressiona com mudança no corpo após perda de peso

A influenciadora Thais Carla, de 34 anos, voltou a chamar atenção dos seguidores ao compartilhar um momento de sua rotina fitness nesta quarta-feira (8). Em vídeos publicados nas redes sociais, a dançarina apareceu treinando e aproveitou para refletir sobre as mudanças no próprio corpo após eliminar uma grande quantidade de peso. Diante do espelho da academia, ela revelou estar redescobrindo sua aparência a cada dia.
Durante o registro, Thais Carla comentou detalhes que vêm percebendo com a evolução física. "Estava me observando. Meu corpo está sendo uma descoberta. Estou vendo aqui o jeito que estou malhando as costas e está saindo uma coisa. Esse ‘peitinho aqui’ praticamente desapareceu. Só está pele", afirmou, ao falar sobre a redução do excesso de pele na região das costas. A influenciadora já havia explicado anteriormente que peças mais justas ajudam a dar sustentação à pele que ainda permanece após a perda de peso.
Mudança de vida e novos hábitos
A transformação de Thais Carla começou após a realização de uma cirurgia bariátrica, em abril de 2025. Desde então, ela já eliminou cerca de 85 quilos e mantém uma rotina focada em alimentação equilibrada e exercícios físicos. Em uma publicação recente, ao comparar fotos antigas e atuais, ela refletiu sobre o processo de autoconhecimento: "Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho. As escolhas. A forma de cuidar de mim. Esse espelho não é sobre correção, é sobre continuidade. Sobre entender que amor próprio não é estagnação, é consciência".
Em entrevista à revista Quem, a dançarina também relembrou os motivos que a levaram a iniciar essa jornada. "Eu comecei a sentir que a mudança valia a pena quando eu fui para a Disney. Não consegui brincar com as minhas filhas no parque de diversões. Não é confortável num avião. Quando viajei para as Maldivas, foi uma viagem muito desconfortável. Tudo era muito pequeno, as coisas não me cabiam porque a gente sabe que a gordofobia dói", declarou. Atualmente, ela segue compartilhando sua evolução e incentivando reflexões sobre saúde e autoestima.
