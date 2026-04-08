Cantor sertanejo Estevan Pires lança singles e inicia agenda de rodeios

Após ser apontado como affair da estrela pop Madonna, Estevan Pires consolidou seu nome sob os holofotes internacionais, mas é no som do berrante e no grave do sertanejo que o artista tem buscado sua verdadeira identidade. O atual Mister Cowboy Brasil mergulha, agora, em uma nova fase profissional com o lançamento dos singles Sentimento vazio e Revoada e rodeio, canções que marcam sua transição definitiva para o gênero mais popular do país.

Maestro e multi instrumentista, o artista de 28 anos utiliza sua formação técnica para trazer um diferencial ao mercado sertanejo. Após anos transitando entre as passarelas como Mister Brasil 2021 e a cena eletrônica como DJ, Estevan decidiu em 2024 dedicar sua voz grave a composições que refletem suas vivências pessoais. Segundo o cantor, que acumula 347 mil seguidores no perfil @estevanpires_, o objetivo do novo repertório é tocar as pessoas de forma sincera e profunda, unindo a tradição do campo com a modernidade das produções atuais.

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Estevan Pires revelou ter tido affair com Madonna (foto: Divulgação)

Agenda de shows

O lançamento das novas faixas é acompanhado por uma agenda estratégica de shows que percorre importantes polos do agronegócio e do entretenimento, como Cascavel, Cajamar e a capital paulista. Entre as paradas confirmadas, destaca-se a presença do cantor na ExpoLondrina 2026, no Paraná, onde apresentará, neste fim de semana, o repertório inédito para o público e para figuras influentes do meio artístico.

Com um histórico que inclui participações em reality show na Record e uma breve passagem pelo nicho gospel, onde também viralizou nas redes sociais, Estevan Pires, agora, projeta o futuro focado na carreira de intérprete.

O artista — criado em uma igreja evangélica em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo, onde aprendeu a cantar e tocar — planeja utilizar a visibilidade conquistada nos concursos de beleza e nos tabloides para sustentar sua trajetória como uma das novas apostas do sertanejo nacional. Ele é músico regente, domina mais de 11 instrumentos e estudou produção musical na Faculdade Belas Artes.